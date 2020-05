Westen verschweigt Rolle der Sowjetunion bei Sieg über die Nazis (RT Deutsch)

Am 8. Mai gedachte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Doch in seiner Rede war kein Wort über jene, die das größte Opfer erbracht haben, um Europa vom Nationalsozialismus zu befreien: von den sowjetischen Befreiern.

Auch die USA hoben die Rolle der USA und Großbritanniens beim Sieg über Nazideutschland hervor. „Am 8. Mai 1945 haben Amerika und Großbritannien einen Sieg über die Nazis errungen“, gab das Weiße Haus in einer Erklärung bekannt.

weiter hier:

https://de.rt.com/26xi

