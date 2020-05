Pivot to Peace: Erklärung besorgter US-Amerikaner aus allen Lebensbereichen gegen die zunehmende Konfrontation zwischen den USA und China

Wir sind besorgte US-Amerikaner aus allen Lebensbereichen, die sich gegen den dramatisch zunehmenden Drang zur Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China zusammengeschlossen haben.

Wir erleben eine zutiefst beunruhigende Neuausrichtung der US-Militär- und Außenpolitik, die China als Konkurrenten und Gegner identifiziert. Die neue Militärdoktrin des Pentagon hat der Vorbereitung auf den „Großmachtkonflikt“ in den kommenden Jahren Priorität eingeräumt. Diese gefährliche Neuorientierung hat das Bewusstsein in den Vereinigten Staaten auf vielen Ebenen beeinflusst, so dass ein spürbares Gefühl von Angst, Feindseligkeit und sogar Hass nicht nur gegenüber der Volksrepublik China, sondern gegenüber Chinesen im Allgemeinen, den chinesisch-amerikanischen Bürgern und anderen asiatische Bevölkerungsgruppen die in den USA leben.

Der 2011 angekündigte sogenannte Pivot to Asia hat sich zu einem Pivot in Richtung Krieg und Konfrontation entwickelt.

Wir haben den Pivot to Peace geschaffen, um darauf zu bestehen, dass sich Regierung und Massenmedien vom Kalten Krieg gegen China abwenden. Dieser neue Kalte Krieg hat ein Eigenleben angenommen. Es muss enden.

Wir haben eine neue Initiative namens Pivot to Peace gestartet, um die öffentliche Meinung über die Vorteile einer Politik zu informieren und zu mobilisieren, die die Zusammenarbeit und den gegenseitigen Respekt zwischen den Vereinigten Staaten und China erleichtert.

Pivot to Peace ist eine Koalition von US-Amerikanern, die sich aus Militärveteranen, Arbeitern des öffentlichen Sektors, Professoren, Angehörigen der Gesundheitsberufe, Beamten, Juristen und anderen Berufen zusammensetzt, die sich Sorgen über die Zukunft der Beziehungen zwischen unserem Land und China machen. Wir lehnen die Eskalation zu einem globalen Konflikt ab und fordern stattdessen Frieden und Zusammenarbeit mit China. Wir glauben an die faire und offene Kommunikation von Informationen über China, seine wirtschaftlichen, sozialen und politischen Angelegenheiten, frei von Vorurteilen und Verzerrungen, die einen Großteil der Mainstream-Medien in den USA dominieren. Wir unterstützen den offenen Meinungsaustausch auf der Grundlage von Fakten und Beweisen, anstatt Angst vor Täuschung und der Wiederbelebung alter rassistischer Stereotypen und politischer Schreckgespinste des Kalten Krieges. Wir wollen Unterstützung für Frieden und Wohlstand und eine gemeinsame Zukunft der für beide Seiten vorteilhaften Entwicklung sowohl für das amerikanische als auch für das chinesische Volk schaffen. Wir glauben, dass Freundschaft und Engagement zwischen unseren Ländern der bessere Weg in diese Zukunft sind.

Erstunterzeichner:

Maxine Hong Kingston, Chinese American author and Professor Emerita at the University of California, Berkeley

Julie M. Tang, retired San Francisco Superior Court Judge, Co-Chair of the Comfort Women Justice Coalition

Ding Bong Lee, President of the San Francisco Chinese Consolidated Benevolent Association

San Francisco Chinese Consolidated Benevolent Association

Eric Mar, former San Francisco County Supervisor, District 1, and Professor of Asian and Ethnic Studies at San Francisco State University

Oliver Stone, American Film Director, Producer and Writer

Karen Korematsu of the Fred Korematsu Institute

Rita Semel, Founder of the San Francisco Interfaith Council

Reverend Amos Brown, President of San Francisco NAACP and Pastor of Third Baptist Church

Peter Kuznick, Professor of History; Director Nuclear Studies Institute, American University

Col. Ann Wright, retired US Army colonel, retired US State Department official

John Pilger, Filmmaker and journalist

Doug Henwood, Economic Journalist

Ken Hammond, Professor of East Asian and Global History at New Mexico State University

Chinese Americans for Peace

Mel Lee, Board President of San Francisco Chinese Hospital

Henry Der Former Executive Director of Chinese for Affirmative Action

Corey Robin, Professor of Political Science, Brooklyn College

Bruno Bosteels, Professor of Latin American and Iberian Studies and the Institute for Comparative Literature and Society, Columbia University

Rebecca Karl, Professor of History, New York University

George Ciccariello-Maher, Decolonizing Humanities Project, College of William and Mary

Elisabeth Anker, Associate Professor of Political Science and American Studies, George Washington University

Christian Sorace, Assistant Professor of Political Science, Colorado College

Lori Marso, Stone Professor of Modern Literary and Historical Studies and Professor of Political Science, Union College

Mara Verheyden-Hilliard, Constitutional Rights Lawyer

Gilbert Chang, founding Chair of Alliance for Preserving the Truth of Sino-Japanese War

Vickie Chen retired CFO Moody National Bank Texas

Ling Chi Wang, retired Chair of Ethnic Studies, University of California, Berkeley

Jill Stein, MD, 2016 Green Party Presidential Nominee

Abby Martin, Journalist and Producer The Empire Files

Heidi Boghosian, Executive Director, AJ Muste Institute

Brian Becker, National Director, ANSWER Coalition

Camilo Mejia, Member of About Face: Veterans Against War, and author

Qiao Collective

Chuck O’Connell, Emeritus Lecturer in Sociology, University of California, Irvine

Claudia Chaufan, MD, Ph.D, Associate Professor, York University

Barbara Applebaum, Professor, Syracuse University

Wayne Au, Professor, University of Washington Bothell

William Ayers, Retired Distinguished Professor of Education, University of Illinois at Chicago

Liza Featherstone, Journalist

Gregory Bourassa, Assistant Professor, University of Northern Iowa

Zachary A. Casey, Associate Professor, Rhodes College

Donna-Marie Cole-Malott, Special Assistant to the Deputy Secretary of Higher Education at the Pennsylvania Department of Education

Rebekah A. Cordova, University of Florida

Noah De Lissovoy, Associate Professor, University of Texas at Austin

Medea Benjamin, Co-founder CodePink

Bernardine Dohrn, Clinical Associate Professor of Law, Northwestern University

Nirmala Erevelles, Ph.D, Professor, University of Alabama

Derek R. Ford, Assistant Professor, DePauw University

Tyson E. Lewis, Professor, University of North Texas

Jodi Dean, Professor of Political Science, Hobart and William Smith Colleges

James Martel, Professor of Political Science, San Francisco State University

Paul A. Passavant, Associate Professor of Political Science, Hobart and William Smith Colleges

Hannah Dickinson, Associate Professor of Writing and Rhetoric, Hobart and William Smith Colleges

Peter McLaren, Distinguished Professor in Critical Studies, Chapman University

Sarah Pfohl, Assistant Professor, University of Indianapolis

Jason Wozniak, Assistant Professor, West Chester University of Pennsylvania

K.J. Noh, Journalist, Scholar, Peace Activist

Michael Wong, Veterans for Peace

Curry Malott, Associate Professor, West Chester University of Pennsylvania

Allen Chen retired Professor, National Ocean University of Taiwan

Gordan H. Chang, Professor, Stanford University

Sheila Xiao, California Community College Research Analyst

Shirley Chen, Architect

Jerry Chen, Founding Chair of Chinese American Cultural Society

Robert G. Lee, Professor of American Studies, Brown University

Geoffrey Brown, Former San Francisco Public Defender

Charmaine Chua, Assistant Professor, University of California, Santa Barbara

The People’s Forum

George T. Chopellas, retired Judge

Peter Chi, Board Chair of the Committee to Promote Reunification of China

Chark Lui, Assistant Chair of the Committee to Promote Reunification of China

Peter Wong, Ying On Association Elder

Yang Chang Cheng, President of the Fujian Business Association of America

