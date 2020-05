Die Weltgesundheitsorganisation verurteilt deutsche Medien, weil sie behaupten, Xi Jinping habe WHO-Chef Tedros Adhanom unter Druck gesetzt, um COVID-19-Informationen zurückzuhalten (Sputniknews

China hat zahlreiche Vorwürfe wegen seiner Behandlung des ersten COVID-19-Ausbruchs von US-Beamten erhalten, darunter auch US-Präsident Donald Trump, der behauptet, das Virus sei aus einem chinesischen Labor entwichen und Peking habe die wahren Informationen über den Ausbruch in seinem frühen Stadium vertuscht.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen Bericht der deutschen Zeitschrift Der Spiegel vehement zurückgewiesen in dem behauptet wird, der chinesische Präsident Xi Jinping habe den Generaldirektor der WHO Ende Januar „unter Druck gesetzt“, Informationen über das Coronavirus zurückzuhalten.

Die Weltgesundheitsbehörde WHO nannte den Bericht „unbegründet und unwahr“ und betonte, dass der WHO-Chef Tedros Adhanom in diesem Zeitraum nie telefonisch oder auf andere Weise mit Xi Jinping gesprochen habe.

„Solche ungenauen Berichte lenken nur von den Bemühungen der WHO und der Welt ab, die COVID-19-Pandemie zu beenden“, heißt es in einer Erklärung der WHO.

In der Erklärung wurde ferner auf Unstimmigkeiten im dem Bericht des Magazins hingewiesen, beispielsweise auf die Tatsache, dass China die Fähigkeit des Coronavirus, sich von Mensch zu Mensch zu übertragen, einen Tag vor dem angeblichen Telefonanruf am 20. Januar offiziell bestätigt habe.

Darüber hinaus schlugen chinesische Wissenschaftler zunächst vor, dass die Übertragung von COVID-19 von Mensch zu Mensch in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar möglich sei – fast eine Woche vor dem angeblichen Gespräch. Die WHO kündigte 10 Tage, nachdem China die Übertragung des neuartigen Coronavirus von Mensch zu Mensch bestätigt hatte , einen international besorgniserregenden Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit an .

Der Spiegel hatte zuvor unter Berufung auf einen Bericht des Bundesnachrichtendienstes (BND) behauptet, der chinesische Präsident Xi Jinping habe den Generaldirektor der WHO in einem Telefonanruf am 21. Januar „unter Druck gesetzt“, Informationen über das neuartige Coronavirus zurückzuhalten.

Er forderte die globale Organisation in dem Gespräch angeblich auf, die Veröffentlichung von Informationen über die Fähigkeit von COVID-19, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, und die Notstandserklärung zu verschieben, so das Magazin. Der Spiegel sagte, dass nach den angeblichen Schätzungen des BND Pekings Bemühungen im globalen Kampf gegen die Pandemie vier bis sechs Wochen gekostet haben könnte.

Der gleiche BND-Bericht, den Der Spiegel zitiert, behauptet, der deutsche Geheimdienst habe die Bestätigung der Vorwürfe Washingtons gegen China wegen der Pandemie der „Five Eyes“ – einer Allianz der Spionagedienste der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands – beantragt. Keines der Mitglieder der Allianz war jedoch bereit, für die Behauptungen US-amerikanischer Beamter zu bürgen oder Beweise dafür vorzulegen.

US-Politiker, darunter auch Präsident Donald Trump, behaupteten, das Coronavirus sei aus einem chinesischen Labor entwichen und beschuldigten Peking, Informationen über die ersten Phasen des Ausbruchs verschwiegen zu haben, indem sie Whistleblower mundtot gemacht hätten und sich mit der WHO verschworen hätten, um das Ausmaß der Epidemie angeblich abzuschwächen.

Unter dem Vorwand dieser Vorwürfe stellte Washington seine Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsbehörde vorläufig ein und überlegt, Peking mit wirtschaftlichen Maßnahmen zu bestrafen.

Die chinesischen Behörden bestreiten die Anschuldigungen Washingtons vehement, und erklären diese seien unwahr. Die WHO bedauerte die Entscheidung der USA, in der sie auf ihr schlechtes Timing hinwies, angesichts der anhaltenden Bemühungen, die Pandemie zu stoppen.