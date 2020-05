75 Jahre Kriegsende: UN-Generalsekretär mahnt an Lehren von 1945 (Sputniknews)

Der Holocaust und die anderen schweren und schrecklichen Verbrechen der Nazis dürften nie in Vergessenheit geraten. Der Sieg über Faschismus und Tyrannei im Mai 1945 habe den Beginn einer neuen Ära markiert, sagte der UN-Generalsekretär.

Die Anerkennung der internationalen Solidarität und der gemeinsamen Menschlichkeit habe zur Geburt der Vereinten Nationen mit der übergeordneten Mission geführt, nachfolgende Generationen vor der Geißel des Krieges zu retten.

weiterleiten hier:

https://sptnkne.ws/Ctfr

