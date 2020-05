Tag des Sieges – День победы

TAG DES SIEGES

Tag des Sieges war so weit von uns entrückt,

Glimmte in der Asche, wie ein Kohlestück.

Viele Versten, durch den Staub und durch den Brand –

Diesen Tag erkämpften wir mit aller Kraft!

Dieser Tag des Sieges Riecht nach Pulverrauch,

Diese Feier – Mit den Schläfen silbergrau.

Diese Freude – Mit den Tränen kommt sie auf.

Tag des Sieges! Tag des Sieges! Tag des Sieges!

In den Werken, an den Öfen Tag und Nacht –

Hat das Heimatland kein Auge zugemacht.

Tage, Nächte führten wir die große Schlacht –

Diesen Tag erkämpften wir mit aller Kraft!

Dieser Tag des Sieges Riecht nach Pulverrauch,

Diese Feier – Mit den Schläfen silbergrau.

Diese Freude – Mit den Tränen kommt sie auf.

Tag des Sieges! Tag des Sieges! Tag des Sieges!

Grüß dich Mama, sind nicht alle wir zurück…

Barfuß durch den Tau zu laufen – welches Glück!

Halb-Europa, halbe Welt durchquert im Marsch –

Diesen Tag erkämpften wir mit aller Kraft!

Dieser Tag des Sieges Riecht nach Pulverrauch,

Diese Feier – Mit den Schläfen silbergrau.

Diese Freude – Mit den Tränen kommt sie auf.

Tag des Sieges! Tag des Sieges! Tag des Sieges!

Dieser Tag des Sieges Riecht nach Pulverrauch,

Diese Feier – Mit den Schläfen silbergrau.

Diese Freude – Mit den Tränen kommt sie auf.

Tag des Sieges! Tag des Sieges! Tag des Sieges!

