Schießereien in Petare, einem Stadtteil von Caracas – Ablenkung, um den Einfall der Söldner zu erleichtern (Orinoco Tribune)

Die Schießerei und die angebliche Konfrontation zwischen Führern und kriminellen Banden, die am vergangenen Wochenende in Petare im Bundesstaat Miranda stattfand und vier Tage dauerte, geschah mit der Absicht die staatlichen Sicherheitskräfte abzulenken, um die Landung der Söldner in Macuto (Bundesstaat La Guaira) einfacher durchzuführen. gestand José Alberto Socorro-Hernández alias Pepero, einen der gefangenen Söldner, der für die Bodenlogistik des Terroranschlags verantwortlich war. Dies war in einem Video mit seinem Zeugnis zu sehen, das der venezolanische Präsident Nicolás Maduro diesen Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorstellte.

Socorro-Hernández erhielt die Befehle von einem DEA-Agenten namens Orlando Laufer (Office of Administration für Drogenkontrolle der Vereinigten Staaten) .

Orlando Laufer wies „Pepero“ an, mit Unterstützung anderer Drogenhändler, die unter der Bedrohung des oben genannten US-Büros kontaktiert wurden, Chaos in verschiedenen beliebten Gegenden von Caracas zu schaffen, sagte er in seinem Zeugnis, das Präsident Maduro am Mittwoch vorlegte.

„Deshalb habe ich Richard Camarano kontaktiert, der ein freundlicher Partner des Bandenführers alias Wilexis ist, der die Banden in Petare verwaltet, um eine angebliche Konfrontation zwischen Banden mit Kriegswaffen ohne Verluste zu schaffen, die als Ablenkung dienen sollte gegenüber der Staatspolizei und damit ihre Ineffizienz zu zeigen und es uns zu ermöglichen, die Ziele, die wir uns mit den paramilitärischen Gruppen gesetzt hatten, die in La Guaira landen würden, erfolgreich zu erreichen “, erklärte er.

Am 1., 2. und 3. Mai wurde die Bevölkerung des beliebten Sektors von Petare, einem der größten Barrios in Südamerika, durch das kontinuierliche Abfeuern von Kriegswaffen, einschließlich Sturmgewehren, erschüttert, die hauptsächlich in den Nachmittags- und Abendstunden stattfanden. Laut verschiedenen journalistischen Quellen handelte es sich angeblich um eine „Konfrontation“ zwischen den Banden von „Wilexis“ und „El Gusano“ zur territorialen Kontrolle. Es gab keine Berichte über Todesfälle oder Verletzungen nach den anhaltenden Zusammenstößen, was bei vielen Venezolanern Verdacht erregte.

Die Gewehrschüsse waren in entlegeneren Städten wie La Urbina, El Marqués, El Llanito, La California, El Encantado und sogar in Los Ruices und Los Dos Caminos zu hören und erzeugten aus Protest mehrere Tage lang Cacerolazos von den Bewohnern von Petare.

Maduro erklärte, dass Socorro Hernández, alias Pepero, viele Jahre lang ein DEA-Agent war und bei dem jüngsten frustrierten Streifzug an die venezolanische Küste „der logistische Chef der gesamten Operation“ war. VERWANDTE INHALTE: Macuto Bay of Pigs: US-geführter Söldnereinfall (Teil 2) Der venezolanische Präsident befahl dem Innenminister Nestor Reverol, sich um all diese Banden zu kümmern. „Dies ist jetzt an der Zeit“, sagte er. Orlando Laufer arbeitete bereits 2001 für die DEA.



Orlando Laufer wird von einigen Medien als Kopfgeldjäger und ehemaliges Mitglied der damaligen sogenannten Technischen Justizpolizei (PTJ) von Venezuela, heute CICPC, beschrieben. Bereits 2001 sagte El Nuevo Herald, er sei ein „DEA-Undercover-Agent“. Er nahm 2001 an der Gefangennahme von Vladimiro Montesinos in Venezuela teil, weshalb er einer derjenigen war, die die Zahlung der Belohnung beantragten. Er behauptet, er sei derjenige gewesen, der der Journalistin Patricia Poleo die Daten für einen Artikel über den Standort Montesinos zur Verfügung gestellt habe, mit dem sie 2001 den Journalistenpreis des spanischen Königs gewinnen konnte. DEA war das operative Organ des gescheiterten Terroranschlags



In diesem Sinne erklärte der venezolanische Präsident die direkten Verbindungen der DEA in dem gescheiterten Plan, der darauf abzielte, Gewalt und selektive Attentate zu erzeugen und ihn zu entführen, um ihn später in die USA zu bringen. während betont wurde, dass die US-Agenur derjenige Teil war, der durch Drogenkartelle in Venezuela und im Nachbarland den operativen Teil der Verschwörung darstellte, mittels Anweisungen seitens Pepero in der Zentralregion. Präsident Maduro betonte, dass die DEA keine Agenten hat, die gegen Drogenhändler kämpfen, sondern dass sie selbst „die Drogenherren“ sind. Das Staatsoberhaupt warnte auch, dass die von Pepero und der DEA verwandten Drogenhändler Geschäftsleute zu sein scheinen und wichtige materielle Mittel wie Yachten und Villen verwalten. Einige wurden von Pepero in seiner Erklärung hervorgehoben, und mehrere Komplizen sind bereits inhaftiert, fügte er hinzu. „Sie sind überhaupt keine Unternehmer. Sie sind DEA-Agenten, Drogenhändler in Venezuela! Die DEA schützt den Drogenhandel. Sie sind inhaftiert, sie waren die direkten Mitarbeiter dieses Mannes, alias Pepero. Sie sind inhaftiert, alle, die Lastwagen, Autos und direkte Komplizen zur Verfügung gestellt haben. Sie alle wussten, wofür sie da waren, und viele von ihnen waren der Lebensunterhalt der Drogenhandelsnetzwerke und präsentierten sich als Geschäftsleute “, sagte Maduro. In ähnlicher Weise wies er auf ein Luxus-Fitnessstudio im Einkaufszentrum Cerro Verde in Los Naranjos (Caracas) hin, in dem sie nach Abschluss des Plans mit der Planung des Überfalls und der Durchführung des Drogenschmuggels begannen. Quell-URL: Alba Ciudad Übersetzt und bearbeitet von JRE / EF

