Ich betrachte mit großer Abneigung alles, was die Verzerrung der Geschichte des größten und schwersten Sieges des sowjetischen Volkes im Kampf für die Verhinderung des Endes der menschlichen Zivilisation betrifft. Es handelt sich nicht einfach um einen Konflikt zwischen den Staaten. In Hitlers programmatischem Buch „Mein Kampf“ ist das Programm zur Vernichtung der Völker, des Genozids dargelegt. Dieses Programm betraf nicht nur die Juden, sondern vor allem die Völker der Sowjetunion, die ausgelöscht und versklavt werden sollten.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/CsVn

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related