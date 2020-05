Virtueller Gipfel der Blockfreien zu Covid-19 (amerika21)

Das diesjährige Gipfeltreffen der Blockfreien-Bewegung (Non-Aligned Movement, NAM) hat virtuell und unter dem Motto „Vereint gegen Covid-19“ stattgefunden.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/05/239620/virtueller-gipfel-der-blockfreien

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related