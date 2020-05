🇩🇪 Ohne „absolute Niederlage“ des Dritten Reichs, die gemeinsam durch die Sowjetunion und die Länder der Anti-Hitler-Koalition herbeigeführt wurde, wäre der schrecklichste Krieg in der Menschheitsgeschichte nicht beendet worden… #NieWieder #NeverAgain #Gauland pic.twitter.com/KpDxLr0wHd — Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) May 7, 2020

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related