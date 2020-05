https://www.haaretz.com/world-news/europe/.premium-yair-netanyahu-becomes-the-star-of-a-german-nationalist-party-after-calling-eu-evil-1.8825923

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related