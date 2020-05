Coronavirus bereits seit Ende 2019 in Europa – Wo kam es her? Von Armin Siebert (Sputniknews)

7.5.2020

Es gibt immer mehr Belege dafür, dass das Coronavirus bereits im Dezember in Europa im Umlauf gewesen ist. Bestätigt sind Fälle aus Frankreich und Italien. Dies belegt auch eine neue Studie aus London. Das würde den zeitlich unterschiedlichen Kurvenverlauf in verschiedenen Ländern erklären. Über Virus-Ursprung sagt dies jedoch noch nichts aus.

Das neuartige Coronavirus war womöglich bereits im Dezember 2019 in Europa angekommen. Dies bestätigen Fälle aus Frankreich und Italien, die nachträglich dem Coronavirus zugeordnet werden konnten. Eine Studie der Universität von London, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt, dass das Virus wohl schon Ende 2019 von einem Tier auf den Menschen übersprang und sich dann nicht nur in China, sondern weltweit in rasendem Tempo ausbreitete.



Hier weiterlesen:

https://sptnkne.ws/Csh6

