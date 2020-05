Corona: Wolfgang Wodarg, Freiheitskämpfer (ossietzky.net)

Ossietzky 8/2020 https://www.ossietzky.net/8-2020&textfile=5122

Sie vertreten landauf landab die Ansicht, die Corona-Pandemie sei nicht so schlimm wie eine Grippewelle. Es fielen ihr zumeist nur Alte und Vorerkrankte zum Opfer. Das massive Vorgehen der Regierungen von Bund und Ländern sei Missbrauch. Und: »Wenn das ZDF sich – gegen starke innere Bedenken – nicht doch entschlossen hätte, mich auch zu Wort kommen zu lassen, wäre da nur der Mainstream, der jetzt gerade unsere Gesellschaft lahmlegt und unsere Freiheitsrechte hintanstellt.« Die ZDF-Bedenken gegen Sie kennen wir nicht. Wir erinnern uns jedoch gut daran, wie Sie einst als SPD-Bundestagsabgeordneter für Freiheitsrechte eintraten: In namentlicher Abstimmung unterstützten Sie im Jahr 2003 alle Schröderschen Gesetze zur Zertrümmerung des Sozialstaats. Auch im Abmagerungs- und Privatisierungsprozess des Gesundheitswesens waren Sie ein willfähriger Ja-Sager. Im Unterschied zu den lediglich 20 ehrenwerten »Abweichlern« Ihrer Partei stimmten Sie 1998 für die »humanitäre Intervention« im Kosovo. Fast 4000 Menschen starben damals im Hagel der NATO-Freiheits-Bomben. Das »Hintanstellen von Freiheitsrechten« hat ebenso viele Gesichter wie Sie.

