„Große Tragödien enthüllen den wahren Charakter der Menschen“: Lula spricht über Covid-19

Am 1. Mai richtete Lula da Silva eine Videobotschaft an das brasilianische Volk, die in den sozialen Medien viral wurde.

Quelle: http://www.brasilwire.com/great-tragedies-reveal-peoples-true-charecter-lula-speaks-on-covid-19/

Meine Freunde, Arbeiter aus Brasilien und der Welt. Zunächst möchte ich den Familien aller Opfer des Coronavirus und allen Arbeitern auf der ganzen Welt, die für die Rettung von Menschenleben kämpfen, meine Solidarität zum Ausdruck bringen.

Ein unbekannter Virus hat es geschafft, Grenzen zu schließen, über 3 Milliarden Menschen in ihren Häusern einzusperren und unser gesamtes Leben dramatisch zu verändern. Drei Monate später befinden wir uns in einem langen Tunnel, dessen Ende nicht abzusehen ist. Mit jedem Tag werden die Nachrichten schlechter. Jeden Tag wacht die Menschheit auf und hofft, dass die Zahl der Todesfälle geringer sein wird als am Tag zuvor.

Wir leben in den düstersten Tagen in unserem Leben. Das Virus, das alle angreift, zeigt wahllos, dass die Menschheit nicht unsterblich ist und sogar verschwinden könnte. Die Geschichte lehrt uns jedoch, dass große Tragödien große Veränderungen hervorrufen können.

Was wir hoffen, was ich hoffe, ist, dass die Welt, die nach dem Coronavirus kommt, eine universelle Gemeinschaft sein wird, in der Männer und Frauen im Einklang mit der Natur das Zentrum von allem sein werden. Wo Wirtschaft und Technologie zu ihren Diensten arbeiten, nicht im Gegenteil, wie bisher. In dieser Welt hoffe ich, dass das Kollektiv nach der Tragödie des Coronavirus über den Einzelnen triumphieren wird. Solidarität und Großzügigkeit werden in einer Welt, in der niemand die Arbeit eines Menschen ausbeutet, über den Profit triumphieren. Eine Welt, in der die Menschen die Unterschiede des anderen respektieren. Eine Welt, in der jeder, absolut jeder, die Werkzeuge hat, sich von allen Formen der Herrschaft oder Kontrolle zu befreien.

Große Tragödien können auch den wahren Charakter von Menschen und Dingen offenbaren. Ich spreche nicht nur von der Respektlosigkeit, die der brasilianische Präsident der Erinnerung an die über 5000 Brasilianer entgegenbrachte, die an Covid-19 gestorben sind.

Die Pandemie hat den Kapitalismus nackt gelassen. 300.000 Leichen wurden benötigt, damit die Menschheit eine Wahrheit erkennen konnte, die wir Arbeiter seit dem Tag unserer Geburt kennen. Die Tragödie von Coronavirus hat eine unbestreitbare Wahrheit dem Tageslicht ausgesetzt – dass es nicht das Kapital ist, das den Kapitalismus stützt. Wir sind es Arbeiter. Diese alte und bekannte Wahrheit von uns veranlasst jetzt die wichtigsten Wirtschaftszeitungen der Welt – die Bibeln der Weltelite – anzukündigen, dass die Tage des Kapitalismus gezählt sind. Es ist wahr – der Kapitalismus liegt im Sterben. Die Aufgabe, diese neue Welt aufzubauen, die jetzt kommt, liegt in unseren Händen – in den Händen der Arbeiter.

Brasilien war schon immer ein Land der Hoffnung. Trotz der extremen Schwierigkeiten wissen wir, die wir hier geboren wurden und leben, wie wir den Schwierigkeiten begegnen und uns neu erfinden und wachsen können. Hass und Unwissenheit ernähren sich voneinander und sind das Gegenteil von dem, was in der brasilianischen Seele lebt. Als Brasilianer weiß ich, dass wir aus dieser Tragödie heraus und in eine bessere Welt und ein besseres Brasilien gelangen werden.

Jetzt, mitten im Sturm, wird das brasilianische Volk offenbaren, wer wir sind: großzügig und tolerant, solidarisch. Mit diesem Geist, diesem Glück und dieser Kreativität kämpfen wir alle darum, die Schatten so schnell wie möglich hinter uns zu lassen, um einen Beginn der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Freiheit zu erreichen. Ich hoffe, dass die Tragödie von Coronavirus die echte neue Welt hervorbringt, von der wir träumen.

Viva die Werktätigen! Viva May Day!

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related