*Sieht man sie am Montag, fehlt ihnen das Geld.

Wenn man sie am Dienstag sieht, wollen sie das Geld.

Mittwochs und donnerstags verdienen sie Geld.

Am Freitag angekommen, haben sie das Geld.

Samstag, den ganzen Tag lang, zählen sie das Geld.

Und an den Sonntagen, bis Mitternacht, träumen sie vom Geld. Text: Jaques Brel

gemalt von Bärbel Brede – Oel/LW 1,00mx1,20m 2017

https://cooptv.wordpress.com/2019/09/03/die-kuenstlerin-baerbel-brede-haende-weg-von-venezuela/

