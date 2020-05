Ilhan Omar unterstützt die Lobbykampagne Israels gegen den Iran

In einem unerwarteten Schritt hat die Kongressabgeordnete aus Minnesota, Ilhan Omar, Berichten zufolge einen Brief unterschrieben, der von AIPAC, der mächtigen israelischen Lobbygruppe auf dem Capitol Hill, verteilt wurde.

Laut der Veröffentlichung Al-Monitor soll der von der AIPAC unterstützte Brief „die Bemühungen der Donald Trump-Regierung zur Ausweitung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen den Iran verstärken“.

Dieses Embargo läuft im Oktober im Rahmen des multinationalen Abkommens von 2015 aus, bei dem der Iran sein ziviles Kernenergieprogramm im Austausch gegen Sanktionserleichterungen einschränkte.

Auf Anregung US-amerikanischer Hardliner sowie Israels und seiner Lobby trat die Trump-Regierung im Mai 2018 zurück und zog sich aus dem Atomabkommen zurück.

Seitdem haben die USA die Sanktionen gegen den Iran verschärft , selbst inmitten der Coronavirus-Pandemie , und der Bevölkerung immenses Leid zugefügt .

Unter anderem verursachen die Sanktionen einen Mangel an Medikamenten , was zu vermeidbaren Todesfällen von Kranken führt.

Anstatt internationale Streitigkeiten friedlich beizulegen, wollen der regierende rechte Flügel in den USA und in Israel und seine harte Lobby, dass der Iran durch Sanktionen und gegebenenfalls Krieg zerstört wird, um zu verhindern, dass das Land eine wirksame Kontrolle der regionalen Dominanz der USA und Israels wird.

Unter dem Deckmantel der Coronavirus-Pandemie eskaliert Israel seine direkten Angriffe gegen iranisch-alliierte Streitkräfte in Syrien.

In dem von Omar gebilligten Brief heißt es : „Die illegalen Waffentransfers des Iran tragen direkt zu einigen der destabilisierendsten Bedrohungen für die Vereinigten Staaten und unsere Partner im Nahen Osten wie Israel und die Golfstaaten bei.“

Der Brief fordert auch Sanktionen gegen Esmail Ghanni, den iranischen General, der Qasem Soleimani als Chef der Revolutionsgarde des Landes ersetzte. General Soleimani wurde bei einem amerikanischen Luftangriff auf seinen Konvoi im Irak im Januar außergerichtlich hingerichtet .

Laut dem irakischen Premierminister hatte Soleimani die Mission , eine friedliche Annäherung der regionalen Mächte zu fördern, als er getötet wurde.

Unter der militärischen Führung von Soleimani spielte der Iran eine Schlüsselrolle bei der Niederlage des IS sowie der mit Al-Qaida verbundenen Gruppen im Irak und in Syrien.

Quelle: https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/ilhan-omar-backs-israel-lobby-campaign-against-iran

