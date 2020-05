Deutsche Wissenschaftler finden Antikörper, die Coronaviren an der weiteren Verbreitung hindern sollen

Wissenschaftler haben einen Antikörper entdeckt, der das Eindringen des Coronavirus in Zellen blockiert und schwerkranken Patienten einen dringend benötigten Schutz bietet. Es ist zwar kein Heilmittel oder Impfstoff, aber dennoch eine bedeutende Entwicklung.

„Dies ist eindeutig ein Durchbruch, der zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg für die Entwicklung eines Arzneimittels gegen Covid-19 sind“, sagte der Virologe Professor Luka Cicin-Sain. „In wiederholten Experimenten konnten wir zeigen, dass dieses Ergebnis nachhaltig ist.“ Cicin-Sain und sein Team analysierten 6.000 verschiedene menschliche Antikörper und fanden mehr als 750, die an das Coronavirus andocken und dessen weitere Ausbreitung bei bereits infizierten Patienten verhindern. Die Antikörper werden derzeit zusätzlichen Tests an Zellkulturen unterzogen, um ihre Anzahl zu verringern und die wirksamste Methode zur Blockierung der Infektion zu finden. „Ich freue mich sehr über diesen großen Erfolg der niedersächsischen Forschungsinstitute, der Hoffnung auf bessere Heilungsergebnisse mit Covid-19 gibt“, sagte der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thumler. Um es klar auszudrücken, die Forscher stellen weder einen Impfstoff noch ein Heilmittel her, sondern eine potenziell hochwirksame Behandlung für schwerkranke Coronavirus-Patienten, die nach dem Prinzip der „sogenannten passiven Immunisierung“ arbeitet, so Stefan Dübel von der Technischen Universität Braunschweig, der hinzufügte: „Die Wirkung ist unmittelbar: Die Antikörper nehmen dem Virus das Potenzial.“ Das Team, das in Zusammenarbeit mit dem Biotech-Unternehmen Yumab ​​gearbeitet hat, hofft, im Herbst mit klinischen Studien beginnen zu können. Das antivirale Breitbandmedikament Remdesivir, das ursprünglich zur Behandlung der Ebola- und Marburg-Viren entwickelt wurde, wird trotz seiner offensichtlichen Unwirksamkeit in Folgetests in Studien mit Coronavirus-Patienten eingesetzt, nachdem in einer Studie festgestellt wurde, dass das Medikament die Erholungszeiten für Coronavirus-Infektionen verkürzt .

