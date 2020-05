Brief aus Berlin. Es ist an der Zeit: Internationale Solidarität in der Corona-Krise! (junge Welt)

Abdruck unseres Briefes in der Tageszeitung junge Welt:

größere Darstellung HIER

PDF junge Welt: Seite 6

Hier zum Aufruf:

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/berlinbrief/

Kommentare:

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/berlinbrief/comments.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related