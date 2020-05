Jürgen Trittin: WHO sollte den Verschwörungstheoretiker Pompeo durch unabhängige Covid-19-Untersuchung entlarven

Trittin reagierte am Montag auf die Behauptungen des führenden US-Diplomaten, dass es „enorme Beweise“ dafür gebe, dass der Covid-19-Erreger aus einem chinesischen Labor stamme. Er nannte Pompeo einen „Verschwörungstheoretiker“ und forderte eine von der WHO geführte unabhängige Untersuchung, um Klarheit in die Angelegenheit zu bringen.

„Geheimdienste mit ihren politischen Interessen sind als [Quellen der Aufklärung] in der Koronakrise offensichtlich ungeeignet“, sagte Trittin in einem Brief, in dem er Antworten von der Bundesregierung forderte. Die Grünen sind seit 2015 Oppositionspartei.

Er erklrte er sei skeptisch gegenüber Medienberichten, wonach Pompeos angebliche Beweise über das Geheimdienstnetzwerk „Five Eyes“ erlangt wurden, zu dem die USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien gehören – nicht jedoch Deutschland, ein NATO-Verbündeter Washingtons.

Pompeo und US-Präsident Donald Trump haben beide Peking für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht.