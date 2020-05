https://www.unsere-zeit.de/dkp-verurteilt-putschversuch-in-venezuela-128959/

Zum Putschversuch in Venezuela sagt der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele: „Der US-Imperialismus und seine Marionetten in der sogenannten Opposition in Venezuela versuchen offensichtlich die Corona-Pandemie auszunutzen um gegen die legitime Regierung von Präsident Maduro in Venezuela zu putschen. Über das Wochenende des 2./3. Mai sollten bewaffnete Söldner aus Kolumbien nach Venezuela eingeschmuggelt werden. Die DKP verurteilt diese Aggression aufs Schärfste. Wir rufen zur Solidarität mit dem Volk von Venezuela und seiner legitimen Regierung unter Präsident Maduro auf. Unsere Solidarität gilt darüber hinaus unserer Schwesterpartei, der Kommunistischen Partei Venezuelas. Stoppt den Putsch – Weg mit der Blockade gegen Venezuela.“

Essen, 4. Mai 2020

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related