COVID-19: Roseland Community Hospital, ein kleines, aber wichtiges Krankenhaus auf der South Side, dem ärmeren Stadtteil von Chicago – U.S. hospital on the front line faces funding shortage

Das Coronavirus hat viele Ärzte in den Vereinigten Staaten überbelastet. Dies gilt insbesondere für das Roseland Community Hospital, ein kleines, aber wichtiges Krankenhaus auf der South Side, dem ärmeren Stadtteil von Chicago. Vor der Pandemie herrschte bereits ein Finanzierungsengpass. Und jetzt sagen die Betreiber, dass sie am Rande des Ruins stehen. Dan Williams von CGTN erhielt einen exklusiven Zugang ins Krankenhaus.

Dem englishsprachigem Programm des chinesischen Senders kann man hier folgen: https://www.cgtn.com/ Facebook: https://www.facebook.com/ChinaGlobalT … Twitter:https://twitter.com/CGTNOfficial Instagram: https://www.instagram.com/cgtn/?hl=zh-cn Pinterest: https://www.pinterest.com/CGTNOfficial/ Weibo: http: // weibo .com / cctvnewsbeijing Douyin: http://v.douyin.com/aBbmNQ/

