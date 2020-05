Vietnam- Das Ende der erfolgreichen Raubkriege – von Bärbel Brede

*Vietnam- Das Ende der erfolgreichen Raubkriege

Oel/LW 0,80m x 1,00m 2016

Malerei und Grafik

Joh.-W. v. Goethe Universität, Frankfurt/M, Kunstpädagogik, Freie Grafik

Studium Bildende Kunst an der HfG, Offenbach/M.

Stipendiatin der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft, Projektstudium, Ontario/Kanada

War Mitglied der Bundesverbände der Bildenden KünstlerInnen FFM und Köln,

sowie bei IG Medien. Mitglied der Gruppe tendenzen Frankfurt/M., Gründungsmitglied der Gruppe tendenzen Berlin.

Ausstellungen:

Regelmäßige Ausstellungen BBK/Frankfurt im Römer, Steinernes Haus

Rathausgalerie Pulheim

Abtei/Brauweiler, KünstlerInnen des Erftkreises

AION GmbH, Köln

Galerie „Unart“, Solingen

Kulturzentrum „Alte Feuerwache“, Köln

Stadtsaal Frechen – Grafik Triennale

Internationale Gruppenausstellung „ai“, Frechen-Königsdorf

Frauenkulturcafé „F“, Pulheim

IG Medien, Kunsthaus Rhenania, Köln

Herbstsalon, Kreishaus Euskirchen

Teltower Kunstsonntag

Teltower KünstlerInnen Neues Rathaus

‚Gruppe tendenzen Berlin’ AWO Kultur-Café Teltow

Einzelausstellung Die Linke Teltow

Einzelausstellung Stahnsdorf Gemeindezentrum

Deutsch – japanischer Kulturaustausch, Teltow und Kamakura Art Center Tokio

Kunstausstellungen zur Rosa-Luxemburg Konferenz, Urania, Berlin

Galerie der Naturfreunde ‚Sobreviviente-Überleben‘

