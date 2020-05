US-Aussenminister Pompeo behauptet, dass COVID-19 aus dem Wuhan Lab stammt

Zuvor erklärte das Büro des US-amerikanischen Geheimdienstdirektors, sie stimmten „dem breiten wissenschaftlichen Konsens zu, dass das COVID-19-Virus nicht vom Menschen hergestellt oder genetisch verändert wurde“.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte aber jetzt, dass es „erhebliche Beweise“ dafür gibt, dass das Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammt. „Es gibt enorme Beweise dafür, dass hier begonnen hat“, sagte er am Sonntag zu ABCs „This Week“. Trotz seiner Kritik an Chinas Reaktion auf den Ausbruch sagte Pompeo nicht direkt, dass er der Meinung sei, dass das Virussei absichtlich freigesetzt worden, berichtete AFP.

