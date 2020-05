Trump / Navarro Kalter Krieg gegen China – gefährlicher als Covid-19 (Orinoco Tribune)

Von Andre Vltchek – 30. April 2020

Es wird hässlich, extrem hässlich.

Es sieht zunehmend aus wie ein Krieg – zumindest ein neuer „kalter“, ideologischer Krieg.

Aber im Schatten von COVID-19 bleibt es fast unbemerkt.

Der blinde Reiter, der China intuitiv hasst, ohne etwas darüber zu wissen, führt das Rudel an und drängt seinen Präsidenten in eine Konfrontation mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde. Er heißt Peter Navarro.

Nicht dass der Präsident „unschuldig“ wäre. Unter ihm ist das Weiße Haus zu einer Oase der Bigotterie, der antichinesischen rassistischen Gefühle geworden. Hier werden nicht nur China, sondern auch der Iran, Venezuela, Kuba und Russland gehasst. Es wurde bereits zum globalen Hauptquartier des Kampfes gegen die viel logischeren und humaneren sozialistischen Systeme umgebaut.

Rote Warnleuchten blinken. Alle Indikatoren zeigen nach unten; wirtschaftliche, soziale sowie medizinische. Katastrophaler ist die Innenpolitik des Imperiums, aggressiver verhält es sich gegenüber der Welt. In der Nähe von Taiwan und dem Südchinesischen Meer werden wiederholt US-Kriegsschiffe eingesetzt. Sie liegen direkt in der Nähe der Hoheitsgewässer des Iran und Venezuelas.

Und die Beleidigungen, schreckliche Beleidigungen, sie fliegen.

Trump und Navarro missbrauchen China öffentlich, ohne sich zu schämen. Es gibt keine Diplomatie und keine Einschränkungen. Die Nation, die vor wenigen Monaten allein stand, einem unbekannten Feind gegenüberstand, kämpfte und mit hohen Kosten die Pandemie auf ihrem weiten Territorium schnell besiegte, wird nun Tag für Tag verschmiert.

All dies geschieht schamlos und arrogant.

Die Welt schaut zu. Ein Teil davon in Unglauben und Empörung, der andere Teil lethargisch und unterwürfig wie immer.

Am 19. April 2020 berichtete die New York Post:

„Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, forderte China am Sonntag auf, zu beweisen, dass ein Wuhan-Labor bei der Coronavirus-Pandemie keine Rolle spielt – und beschuldigte die Nation, persönliche Schutzausrüstung zu horten und vom Ausbruch zu profitieren.

Navarro zielte in Fox News ‚“Sunday Morning Futures“ auf China und beschuldigte das Land, mehrere Maßnahmen ergriffen zu haben, die die anhaltende Krise verschlimmerten und „zum Tod vieler Menschen weltweit führten“.

„Zunächst wurde das Virus in China erzeugt. Zweitens versteckten sie das Virus hinter dem Schild der Weltgesundheitsorganisation. Das dritte, was sie getan haben, war, persönliche Schutzausrüstung zu horten, und jetzt profitieren sie davon “, sagte Navarro.

US-Präsident Trump, der vielleicht Navarros Rat befolgt, hat bereits alle Mittel für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gekürzt, was bis vor kurzem unvorstellbar war, wenn man bedenkt, dass sich der Planet mitten in einem Krieg mit dem Virus befindet und die WHO an vorderster Front steht davon. Der WHO wird jedoch vorgeworfen, „mit dem kommunistischen China zusammenzuarbeiten“, das diese Regierung zunehmend als ihren größten Feind ansieht.

Einen Tag später, am 20. April 2020, berichtete Reuters über Peter Navarros Vorwurf, China habe Daten zu COVID-19 zurückgehalten:

„Einer der Gründe, warum sie uns möglicherweise nicht frühzeitig hereingelassen und uns die Daten zu diesem Virus mitgeteilt haben, ist, dass sie um einen Impfstoff rennen und sie denken, dass dies nur ein wettbewerbsfähiges Geschäftsrennen ist, es ist ein Geschäftsvorhaben, damit sie kann die Impfstoffe an die Welt verkaufen “, sagte Navarro gegenüber Fox Business Network.

„Aber wir werden sie schlagen. Wir werden sie wegen der Führung von Präsident Trump schlagen. Wir werden sie schlagen, weil HHS bereits ein Pferderennen mit fünf Unternehmen veranstaltet hat “, sagte Navarro gegenüber dem US-Gesundheitsministerium.

Die Angriffe gegen China grenzen an Hysterie. Trump und seine Berater scheinen völlig verzweifelt zu sein.

Und diese extreme Verzweiflung, diese Angst, die Macht auf der ganzen Welt zu verlieren, ist äußerst gefährlich für das Überleben der Menschheit.

China, aber auch Russland, waren äußerst geduldig. Sie verwenden Diplomatie anstelle von Drohungen und Beleidigungen. Sie beobachten das Verhalten der US-Führer mit gewisser Belustigung, als wäre es das Verhalten eines verwöhnten Kindes, das einen Wutanfall auslöst. Aber ihre Geduld hat Grenzen. Sobald die Haltung der USA das Leben chinesischer oder russischer Bürger schädigt, werden die beiden großen und unabhängigen Länder gezwungen sein, zu handeln. Und die USA drängen, als ob paradoxerweise die Konfrontation die einzige Chance für ihr Überleben wäre.

Es drängt und provoziert an allen Fronten: vom Südchinesischen Meer über Taiwan bis nach Hongkong, von Venezuela bis zum Iran, von der Beleidigung Chinas und Russlands bis zu einer bizarren Schlacht, die bereits an der COVID-19-Front ausgetragen wird.

Ein Kratzer, ein winziger Fehler in den iranischen Hoheitsgewässern oder im Südchinesischen Meer und der fragile Frieden können in Flammen aufgehen. Die Nerven sind gestreckt.

Die Welt tolerierte seit Jahren und Jahrzehnten unbehaglich, aber tolerierend das aggressive Verhalten Washingtons. Aber jetzt, mit der Verwirrung von COVID-19 und dem bevorstehenden globalen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch, sind fast alle Länder äußerst nervös. Dies ist nicht dieselbe Welt, wie wir sie vor einem Jahr kannten. Trump, Navarro und die anderen in ihrem „Lager“ sollten genau aufpassen, wenn sie eine globale Tragödie vermeiden wollen.

Leider scheinen sie nicht zu versuchen, einen Konflikt zu vermeiden. Sie versuchen auf jeden Fall, einen zu provozieren!

Dies muss immer wieder wiederholt werden: Man kann China nicht nennen, ein Land, das zuerst vom Coronavirus angegriffen wurde und das es allein und mit großer Entschlossenheit und Opferbereitschaft besiegte, „ein Land, das die Welt infizierte“ oder „a Land, das von der Krise profitiert “. Das wäre verrückt, falsch und durchaus vulgär.

Wenn überhaupt, hat China fast der ganzen Welt geholfen, diese Pandemie zu bekämpfen. Es teilte auch schnell Fachwissen und half den am stärksten betroffenen Ländern sowohl mit Ratschlägen als auch mit unschätzbaren medizinischen Geräten.

Aussagen wie die des Handelsberaters des Weißen Hauses, Peter Navarro, fordern China auf, zu beweisen, dass ein Wuhan-Labor bei der Coronavirus-Pandemie keine Rolle spielt, äußerst verantwortungslos und gefährlich ist und leicht zu schlimmen Konsequenzen führen kann.

Viele Experten weltweit glauben tatsächlich, dass es die USA waren, die das Virus nach China gebracht haben. Zuvor hatte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, eine der Theorien getwittert, wonach das US-Militär das neue Coronavirus in die Innenstadt von Wuhan gebracht habe.

Am Ende beschlossen die chinesischen Beamten jedoch, zumindest vorerst nicht mit den Fingern in Richtung Washington zu zeigen, da dies äußerst explosive Themen und außergewöhnlich volatile Zeiten sind.

Die Vereinigten Staaten haben diese weisen und versöhnlichen Schritte der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei jedoch als Schwäche missverstanden. Es hat den Spieß umgedreht und die niedrigsten denkbaren ideologischen Angriffe begonnen, offensichtlich überzeugt von seiner Unbesiegbarkeit.

Schließlich überschritt Washington alle Grenzen. Und jetzt ist es fast sicher geworden, dass seine Propagandasalven nicht unbeantwortet bleiben werden.

* *

Die Angriffe gegen China sind ungerecht und rassistisch.

Sie riechen nach kultureller Vormachtstellung und nach einem Überlegenheitskomplex.

Die westliche Welt im Allgemeinen und die Vereinigten Staaten im Besonderen haben Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt Tod und Zerstörung gebracht. Washington hat kein moralisches Mandat, ein Land auf unserem Planeten zu belehren, insbesondere nicht China, das keine Geschichte des Imperialismus oder der Schädigung der Menschheit hat.

Das „Verstecken von Fakten“ oder der Einsatz chemischer und biologischer Kriegsführung steht im Einklang mit Washington und seiner „Außenpolitik“. China hat keine Chronik eines solchen Verhaltens.

Man sollte sich nur an Indochina, den Irak, Kuba und viele andere Orte erinnern, um zu sehen, wozu Washington fähig ist.

Sowohl Trump als auch Navarro kennen China überhaupt nicht. Navarros mangelndes Wissen über das Land, das er immer wieder beschmiert und provoziert, wurde sogar von unzähligen Mitgliedern der (ansonsten gehorsamen) US-Wissenschaft aufgedeckt.

Für Trump und Navarro ist China der bequemste politische und wirtschaftliche Boxsack. Es wird von der Kommunistischen Partei regiert und ist sowohl wirtschaftlich als auch sozial sehr erfolgreich. Und es verdankt seinen Erfolg der Begeisterung und der harten Arbeit seines Volkes, nicht dem Kolonialismus oder Imperialismus, nicht der Plünderung anderer Nationen. Daher bietet es ein völlig neues alternatives Modell für unseren Planeten. Und Alternativen sind von Washington, London und Paris nicht erlaubt.

Zusammenfassend: Für die Neocons und westlichen Supremacisten ist China der größte Albtraum. Es zeigt deutlich, dass eine andere Welt möglich ist.

* *

Die alte fundamentalistische ideologische Theologie des Westens lautet: „Wenn Sie nicht damit konkurrieren können, verschmieren Sie sie; zerstöre es!“

Inzwischen ist es weit mehr als nur so zu tun, als gäbe es so etwas wie Fairness und Objektivität. Wie sich Washington verhält, hat nichts mit der Sorge um unsere Welt und die Menschen zu tun, die sie bewohnen.

Es ist alles roh, brutal und unanständig. Es geht um Dominanz; darum, diese Dominanz nicht zu verlieren.

Trump, Bolton, Pompeo, Navarro, Bannon … viele andere. Sie sind heutige Kreuzfahrer. Kämpfer für die weiße Rasse und die westliche „Kultur“ des Expansionismus. Ihre Taten werden nicht oft auf diese Weise definiert. Es gibt jedoch kaum einen ehrlicheren Weg, um zu beschreiben, was diese Personen erreichen wollen.

* *

Und die gegenwärtige Pandemie? Bei dem, was um uns herum passiert, geht es vorwiegend nicht darum, Leben zu retten. Der Kampf gegen COVID-19 ist zu einem ideologischen Krieg geworden, zu einem trüben Wirtschaftskrieg, nicht zu einem Krieg um das Überleben von Millionen von Menschen.

Immer wieder haben China, Russland und Kuba deutlich gezeigt, wo sie stehen. Ihre Flugzeuge brachten Hoffnung und brauchten dringend Hilfe. Dankbare Italiener sangen die chinesische Nationalhymne. Viele in den USA widmeten sich den humanitären Luftbrücken Russlands. Kuba schickte seine legendären medizinischen Brigaden in einige der am stärksten betroffenen Gebiete der Welt.

Die Antwort aus dem Westen? Undankbarer, abstoßender Zynismus. Sogar einige italienische Reporter entschieden sich dafür, sarkastische Stücke zu schreiben, die den russischen und chinesischen Altruismus in Frage stellen.

US-Politiker bestritten schnell, dass die russische Hilfe für New York in einigen Fällen völlig kostenlos oder zumindest halb kostenlos war.

Während Trump die Lieferungen chinesischer medizinischer Geräte nach Deutschland und in andere Länder von Transitflughäfen in Thailand und anderswo schnappte; Während er versuchte, ein deutsches Pharmaunternehmen buchstäblich zu bestechen, produzierte es COVID-19-Impfstoff ausschließlich für die Vereinigten Staaten, während die EU keine Solidarität mit Italien und anderen Mitgliedern zeigte, als die Solidarität am dringendsten benötigt wurde, zeigten China, Russland und Kuba Gnade unter Druck, benimmt sich wie Menschen, wie verantwortungsbewusste Mitglieder der internationalen Gemeinschaft.

Das, genau das; Dieser enorme Kontrast zwischen zwei Weltsystemen während der Stunde großer globaler Krisen musste von Washington vertuscht werden, so dass die Welt, Gott bewahre, nicht bemerken würde, dass mit dem nordamerikanischen und europäischen imperialistischen Regime im Wesentlichen etwas nicht stimmt sein extremer fundamentalistischer Kapitalismus.

Leute wie Mr. Navarro oder Mr. Trump können die Welt nicht mehr anders sehen; nur durch das Paradigma von Profit, Kontrolle und Vorherrschaft. Anstatt ihr eigenes Haus zu putzen und ihr Regime zu verbessern, beschmieren und greifen sie eher diejenigen an, die eine viel bessere Welt aufbauen.

* *

Wir sind uns immer noch nicht sicher, welche wirkliche Gefahr COVID-19 darstellt. Wir können die Sterblichkeitsrate oder die Ausbreitung der Pandemie nicht genau berechnen. Wir können nur raten, wie viele Millionen Menschenleben durch den globalen wirtschaftlichen Niedergang ruiniert werden.

Aber wir wissen, was eine Konfrontation zwischen den USA und China oder zwischen den USA und Russland bringen würde.

Wir wissen auch, worauf Washingtons neuartige Kämpfer des Kalten Krieges zählen: dass Peking und Moskau (aber auch Teheran und andere) alles akzeptieren werden; Um den Planeten zu retten, werden sie sich immer zurückziehen und versuchen, die Spannungen mit dem Westen abzubauen. Immerhin war es bisher so.

Aber die Grenzen werden überschritten.

Die jüngsten Aussagen, Beleidigungen von Trump und Navarro, in denen China beschuldigt wird, das Virus verbreitet oder sogar in seinen Labors hergestellt zu haben, treiben Peking zu weit. Es ist, als würde man sich der Logik widersetzen und dann den wahren Opfern und den Helden, die an der Front in Wuhan für ihre Stadt, ihr Land und die Welt kämpften und starben, ins Gesicht spucken.

Solche Lügen, solche Beleidigungen können niemals vergeben werden.

Was als nächstes? Washington könnte jetzt mehr wahnsinnige Sanktionen verhängen, dann seine MARINE ans Südchinesische Meer oder in die Nähe von Taiwan bringen und weiterhin Randalierer in Hongkong sowie uigurische Terroristen in Syrien finanzieren… Genau das tut es gerade .

Aber achten Sie auf! Trump und seine Leute spielen mit dem Feuer. Sie sind nicht allmächtig, nicht mehr. Noch ein paar Wochen, und sie könnten den Sturm erben, einen so schrecklichen Sturm, dass sogar COVID-19 wie eine leichte Brise aussehen könnte.

* *

Quell-URL: NEO – New Eastern Outlook

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related