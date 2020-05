R.I.P. – Giulietto Chiesa stand an vorderster Front bis zum Ende (World Beyond War)

Von Jeannie Toschi Marazzani Visconti, 1. Mai 2020

Giulietto Chiesa starb wenige Stunden nach dem dem Abschluss der Internationalen Konference „Let ’s Get Rid of War Virus“ am dem 75. Jahrestag der italienischen Befreiung und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Streaming-Konferenz wurde vom No War No Nato-Komitee – Giulietto war einer seiner Gründer – und von GlobalResearch (Kanada), dem Zentrum für Globalisierungsforschung unter der Leitung von Professor Michel Chossudovsky, organisiert.

Mehrere Redner – aus Italien, anderen europäischen Ländern, aus den USA, aus Russland, aus Kanada und Australien – untersuchten die grundlegenden Gründe, warum der Krieg seit 1945 nie beendet wurde: Auf den Konflikt in der Zweiten Welt folgte der Kalte Krieg, dann eine ununterbrochene Serie von Kriegen und die Rückkehr zu einer ähnlichen Situation wie im Kalten Krieg mit erhöhtem Risiko für Atomkonflikte.

Die Ökonomen Michel Chossudovsky (Kanada), Peter Koenig (Schweiz) und Guido Grossi erklärten, wie mächtige Wirtschafts- und Finanzkräfte die Coronavirus-Krise ausnutzen, um die Volkswirtschaften zu übernehmen, und was zu tun ist, um diesen Plan zu vereiteln.

David Swanson (Direktor von World Beyond War, USA), der Ökonom Tim Anderson (Australien), der Fotojournalist Giorgio Bianchi und der Historiker Franco Cardini sprachen über vergangene und aktuelle Kriege, die im Interesse derselben mächtigen Kräfte funktionierten.

Der politisch-militärische Experte Vladimir Kozin (Russland), die Essayistin Diana Johnstone (USA) und die Sekretärin der Kampagne für nukleare Abrüstung, Kate Hudson (Großbritannien), untersuchten die Mechanismen, die die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Atomkonflikts erhöhen.

John Shipton (Australien), Vater von Julian Assange, und Ann Wright (USA), ehemaliger Oberst der US-Armee, erläuterten die dramatische Situation des Journalisten Julian Assange, des in London inhaftierten WikiLeaks-Gründers, der Gefahr läuft, an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihn eine lebenlange Haftstrafe oder ein Todesurteil erwartet.

Die Teilnahme von Giulietto Chiesa konzentrierte sich auf dieses Thema. Zusammenfassend sind dies einige Passagen dessen, was er sagte:

„Jemand will Julian Assange zerstören: Diese Tatsache bedeutet, dass auch wir alle getäuscht, verdeckt, bedroht werden und nicht verstehen können, was zu Hause und in der Welt vor sich geht. Dies ist nicht unsere Zukunft; es ist unsere Gegenwart. In Italien organisiert die Regierung ein Team von Zensoren, die offiziell damit beauftragt sind, alle von den offiziellen Nachrichten abweichenden Nachrichten zu bereinigen. Es ist staatliche Zensur, wie kann man sie sonst nennen? Rai, das öffentliche Fernsehen, richtet außerdem eine Task Force gegen „falsche Nachrichten“ ein, um die Spuren ihrer alltäglichen Lügen zu beseitigen und alle Fernsehbildschirme zu überfluten. Und dann gibt es noch schlimmere, mysteriösere Gerichte, die weitaus mächtiger sind als diese gefälschten Nachrichtenjäger: Sie sind Google, Facebook, die Nachrichten manipulieren und mit ihren Algorithmen und geheimen Tricks ohne Berufung tadeln. Wir sind bereits von neuen Gerichten umgeben, die unsere Rechte aufheben. Erinnern Sie sich an Artikel 21 der italienischen Verfassung? Es heißt: „Jeder hat das Recht, seine Gedanken frei auszudrücken.“ Aber 60 Millionen Italiener sind gezwungen, ein einziges Megaphon zu hören, das von allen sieben Fernsehkanälen der Macht schreit. Deshalb ist Julian Assange ein Symbol, eine Flagge, eine Einladung zur Rettung, um aufzuwachen, bevor es zu spät ist. Es ist wichtig, alle Kräfte zu bündeln, die nicht so klein sind, aber einen grundlegenden Fehler aufweisen: geteilt zu werden und nicht mit einer einzigen Stimme sprechen zu können. Wir brauchen ein Instrument, um mit den Millionen von Bürgern zu sprechen, die es wissen wollen eine Einladung zur Rettung, zum Aufwachen, bevor es zu spät ist. Es ist wichtig, alle Kräfte zu bündeln, die nicht so klein sind, aber einen grundlegenden Fehler aufweisen: geteilt zu werden und nicht mit einer einzigen Stimme sprechen zu können. Wir brauchen ein Instrument, um mit den Millionen von Bürgern zu sprechen, die es wissen wollen eine Einladung zur Rettung, zum Aufwachen, bevor es zu spät ist. Es ist wichtig, alle Kräfte zu bündeln, die nicht so klein sind, aber einen grundlegenden Fehler aufweisen: geteilt zu werden und nicht mit einer einzigen Stimme sprechen zu können. Wir brauchen ein Instrument, um mit den Millionen von Bürgern zu sprechen, die es wissen wollen. ”

Dies war Giulietto Chiesas letzter Aufruf. Seine Worte wurden durch die Tatsache bestätigt, dass die Online-Konferenz unmittelbar nach dem Streaming verdeckt wurde, weil „die folgenden Inhalte von der YouTube-Community als unangemessen oder anstößig für einige Zuschauer identifiziert wurden“.

(il Manifest, 27. April 2020)

Jeannie Toschi Marazzani Visconti ist eine Aktivistin in Italien, die Bücher über Balkankriege geschrieben und kürzlich bei der Organisation der Friedenskonferenz Liberiamoci Dal Virus Della Guerra in Mailand mitgewirkt hat.

