Der Schwarze Kanal: »Die Nato-Parole« – von Arnold Schölzel (junge Welt)

Erdlenker haben’s schwer. Jede Krise steigert ihr Unbehagen: Bleiben wir Nummer eins, oder muss schon wieder ein Krieg her? Droht Aufmucken, Klassenkampf? Die FAZ liefert serienweise Antworten. Am Mittwoch vermutet z. B. FAZ-Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger unter der Überschrift »Vor der Wachablösung?«: »Die Coronakrise könnte zum Ferment des Wandels werden – auch in der Weltpolitik.« »Tenor der meisten Überlegungen« zur Weltordnung sei: »Einfluss und Macht der Vereinigten Staaten (und Europas) werden weiter schwinden.«

https://www.jungewelt.de/artikel/377562.die-nato-parole.html

