Aufruf und Offener Brief, von jüdischen Gelehrten und Künstlern aus Israel, an Horst Seehofer, Bundesminister des Inneren.

Betreff: Aufruf, Felix Klein als Kommissar der Bundesregierung für den

Kampf gegen den Antisemitismus zu ersetzen

30. April 2020

Sehr geehrter Herr Bundesminister Seehofer,

Wir, jüdische Gelehrte und Künstler aus Israel und anderen Ländern, von denen sich viele auf Antisemitismus sowie auf jüdische, Holocaust- und Israelstudien spezialisiert haben, fordern Sie auf, Felix Klein, den Kommissar der Bundesregierung für das jüdische Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland, von seinem Posten zu entlassen, nach seinem beschämenden Angriff auf Prof. Achille Mbembe.

Wie Sie wissen, ist Prof. Achille Mbembe einer der wichtigsten Intellektuellen in Afrika, dessen humanistische Stimme und Wissenschaft weltweit gehört und bewundert wird. Wir betrachten Herrn Kleins Versuch, Prof. Mbembe als Antisemit zu betrachten, als unbegründet, unangemessen, beleidigend und schädlich.

Uns ist bekannt, dass der Angriff auf Prof. Mbembe von anderen initiiert wurde, die ihn als Eröffnungsredner des diesjährigen Ruhrtriennale Festivals ablehnten. Angesichts seiner offiziellen Rolle und Verantwortung finden wir es inakzeptabel, dass sich Herr Klein diesem Angriff angeschlossen hat, der sich zu einer Hexenjagd entwickelt hat.

Wir sind ratlos, dass Herr Klein dies getan hat, ohne sich die Mühe zu machen, die Arbeit von Prof. Mbembe zu studieren. Stattdessen stützte er sich für seine Anschuldigungen auf eine zutiefst selektive Lektüre und manipulative Interpretation der Schriften von Prof. Mbembe durch andere. In Anbetracht der Tatsache, dass Vorwürfe des Antisemitismus den Ruf eines Menschen ruinieren können, bedeutet dies an sich ein schweres berufliches und moralisches Fehlverhalten.

Das Ruhrtriennale-Festival wurde aufgrund der Coronavirus-Krise inzwischen abgesagt. Dieser Vorfall kann jedoch für Herrn Klein nicht ohne Konsequenzen bleiben. Abgesehen von dem persönlichen und beruflichen Schaden, die Prof. Mbembe zugefügt wurden, hat Herr Klein dem dringenden Kampf gegen echten Antisemitismus einen schlechten Dienst erwiesen und die Integrität seines öffentlichen Amtes in den Schatten gestellt.

Durch die Beschuldigung von Prof. Mbembe, den Holocaust zu relativieren, hat Herr Klein auch die akademische Freiheit beeinträchtigt . Diese toxische Behauptung bezieht sich auf die Studie von Prof. Mbembe in Bezug auf den Holocaust im vergleichenden Kontext. Wir möchten ganz klar sagen: Eine solche Studie ist keine Trivialisierung des Holocaust und schon gar kein Antisemitismus. Es ist legitim, wesentlich und in der Tat in Holocaust- und Völkermordstudien alltäglich . Rund 600 führende Holocaust-Gelehrte haben kürzlich behauptet, dass das Verbot von Analogien aus der Debatte über den Holocaust „eine radikale Position ist, die weit entfernt von der Mainstream-Wissenschaft über Holocaust und Völkermord ist. Und es macht es fast unmöglich, aus der Vergangenheit zu lernen . “

Der Angriff von Herrn Klein auf Prof. Mbembe passt in ein Muster. Er hat eine führende Rolle bei der „Waffe“ des Antisemitismus gegen Kritiker der israelischen Regierung und Aktivisten übernommen, die ihre Rede- und Versammlungsfreiheit ausüben, um gegen Israels Verstöße gegen die Grundrechte der Palästinenser zu protestieren . Als offizieller Vertreter der Bundesregierung untergräbt Herr Klein die Ausübung der Grundfreiheiten – dies sollte Ihre Regierung angesichts ihres Engagements für demokratische Grundsätze und Rechtsstaatlichkeit zutiefst beunruhigen.

Ungerechtfertigte Vorwürfe des Antisemitismus schaffen in Deutschland zunehmend ein Klima der Angst und halten Intellektuelle, Journalisten und die Öffentlichkeit davon ab, sich zu kontroversen Themen, die öffentlich diskutiert werden sollten, frei zu äußern. Zu dieser Stunde ist mehr denn je freie und kritische Rede in Bezug auf Israel erforderlich. Während die Welt verzweifelt gegen das Coronavirus kämpft, strebt die neue israelische Regierung die Annexion lebenswichtiger Teile des besetzten palästinensischen Westjordanlandes an – ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht, der die Situation zweier Völker mit ungleichen Rechten in einem Gebiet formalisiert.

56 ehemalige Mitglieder der Knesset, von denen einige als Minister in verschiedenen israelischen Regierungen gedient haben , haben kürzlich gewarnt, dass dies einen Apartheidstaat in Israel-Palästina begründen würde.

Betrachtet Herr Klein sie als Antisemiten? Und alle anderen, die nach der Annexion von Ungleichheit und Diskriminierung sprechen werden ? Diese Fragen stellen sich, nachdem Herr Klein Prof. Mbembe des Antisemitismus beschuldigt hat , Israel angeblich mit der Apartheid in Südafrika gleichgesetzt zu haben.

Darüber hinaus hat Herr Klein aggressive Kampagnen gegen Organisationen und Einzelpersonen, von denen einige jüdisch sind, aufgrund ihrer Unterstützung für „BDS“ gefördert und verstärkt. Er ist eindeutig besessen von der BDS-Kampagne, die in Deutschland einen winzigen Fußabdruck hat, und scheint mehr Zeit darauf zu verwenden als auf die akute Bedrohung, die der Anstieg des rechtsextremen Antisemitismus für Juden und das jüdische Leben in Deutschland darstellt.

Unsere Ansichten zu BDS sind unterschiedlich, aber es ist völlig klar: BDS als solches ist nicht antisemitisch und wird im Wesentlichen durch Rede- und Versammlungsfreiheit geschützt, wie auch von mehreren deutschen Gerichten bestätigt. Es ist bedauerlich, aber nicht überraschend, dass die israelische Regierung Krieg gegen BDS führt – aber wie kann sich ein deutscher Regierungsbeamter diesem Krieg an vorderster Front anschließen?

In diesem Zusammenhang möchten wir hinzufügen, dass dieser Anti-BDS-Kreuzzug zweifellos zur Marginalisierung nicht weißer Stimmen und Minderheiten in Deutschland beiträgt und Rassismus und nationalistische Gefühle fördert. Es ist eine Schande, dass kein anderer als der Bundeskommissar für den Kampf gegen den Antisemitismus diesen Trend anführt.

Wir bedauern auch, dass Herr Klein den politisierten Missbrauch der IHRA-Definition gefördert hat, die Antisemitismus mit Kritik und Aktivismus gegen Israel in Verbindung bringt, um Gegner der israelischen Politik zu diskreditieren und zum Schweigen zu bringen. Auch hier beobachten wir, wie Herr Klein in Synergie mit der israelischen Regierung arbeitet.

Dieselbe israelische Regierung bereitet derzeit die Annexion lebenswichtiger Teile Palästinas vor. Sie hat absichtlich Vorwürfe des Antisemitismus bewaffnet, um diesen dramatischen Schritt politisch abzuschirmen und von den dokumentierten Beweisen über seine systematischen Verletzungen der Menschenrechte der Palästinenser abzulenken .

Seit seiner Ernennung im Mai 2018 hat Herr Klein mehrfach diese fatale Instrumentalisierung erleichtert und legitimiert, die – wie wir wiederholen möchten – dem Kampf gegen echten Antisemitismus schadet. Das jüngste Beispiel ist sein Angriff auf Prof. Mbembe.

Aus all diesen Gründen halten wir Herrn Klein für unqualifiziert und ungeeignet für die ihm übertragene wichtige Aufgabe. Er ist ein Beamter, der handelt und unter Ihre politische Verantwortung fällt. Wir fordern Sie auf, Herrn Klein unverzüglich als Kommissar der Bundesregierung für das jüdische Leben und den Kampf gegen den Antisemitismus abzulösen.



Hochachtungsvoll

Prof. Gadi Algazi, Department of History, Tel Aviv University; Associate Fellow at Re:Work: International Research Center Work and Human Lifecycle in Global History at Humboldt University, Berlin

Dr. Seth Anziska, Department of Hebrew and Jewish Studies, University College London

Prof. Louise Bethlehem, Department of English and the Program in Cultural Studies, The

Hebrew University of Jerusalem; recipient European Research Council Consolidators Grant

Prof. Daniel Boyarin, Taubman Professor of Talmudic Culture, University of California,

Berkeley; Fellow American Academy of Arts and Sciences; Von Humboldt Senior Laureate

Prof. (emeritus) Jose Brunner, Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas (former director) and Buchmann Faculty of Law; co-founder of Israel’s first legal clinic for the rights of Holocaust survivors, Tel Aviv University

Prof. (emerita) Jane Caplan, History Department, University of Oxford; Emeritus Fellow, St. Antony’s College, Oxford; Marjorie Walter Goodhart Professor Emeritus of European History, Bryn Mawr College; Visiting Professor, Birkbeck, University of London

Dr. Raya Cohen, formerly Department of Jewish History, Tel Aviv University; formerly

Department of Sociology, University of Naples Federico II

Prof. Jean Comaroff, Alfred North Whitehead Professor of African and African American

Studies and of Anthropology; Oppenheimer Research Fellow in African Studies, Harvard

University

Prof. John Comaroff, Hugh K. Foster Professor of African and African American Studies and of Anthropology; Oppenheimer Research Fellow in African Studies, Harvard University

Prof. Alon Confino, Pen Tishkach Chair of Holocaust Studies, Director of The Institute for

Holocaust, Genocide and Memory Studies, Department of History and of Jewish and Near Eastern Studies, University of Massachusetts; recipient of the Humboldt-Stiftung and of the Guggenheim Fellowships

Prof. (emerita) Sidra DeKoven Ezrahi, Department of General and Comparative Literature, The Hebrew University of Jerusalem; recipient of Guggenheim Fellowship

Prof. (emeritus) Gideon Freudenthal, The Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, Tel Aviv University

Dr. Katharina Galor, Hirschfeld Visiting Associate Professor, Program in Judaic Studies, Brown University

Prof. Amos Goldberg, Department of Jewish History and Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem

Prof. Neve Gordon, School of Law, Marie Curie Fellow, Queen Mary University of London

Dr. Ilana Hammerman, Writer, recipient of the Yeshayahu Leibowitz Prize

Prof. David Harel, Department of Computer Science and Applied Mathematics, The Weizmann Institute of Science; recipient of the Israel Prize and of the EMET Prize

Prof. Eva Illouz, The Department of Sociology and Anthropology, The Hebrew University of Jerusalem; The European Centre for Sociology and Political Science, Paris; recipient of the Anneliese Meier International Award for Excellence in Research from the Alexander von Humboldt-Foundation and of the EMET Prize

Dani Karavan, Sculptor, projects include the Memorial to the Sinti and Roma victims of National Socialism in Berlin, the Regensburg Synagogue Memorial and the Way of Human Rights in Nuremberg; recipient of the Israel Prize

Miki Kratsman, Photographer; former head of the Photography Department at Bezalel Academy of Arts and Design; recipient of the EMET Prize

Alex Levac, Photographer, recipient of the Israel Prize

Prof. (emeritus) Yehuda Judd Ne’eman, Tel Aviv University, recipient of the Israel Prize

Dr. (emeritus) Mark Levene, Department of History, University of Southampton UK; Parkes Centre for Jewish/non-Jewish Relations; recipient of the Lemkin Prize of the Institute for the Study of Genocide

Prof. Neil Levi, English Department (chair), Drew University

Dr. Anat Matar, Department of Philosophy, Tel Aviv University

Prof. (emeritus) Paul Mendes-Flohr, Dorothy Grant Maclear Professor Emeritus of Modern Jewish History and Thought and Associate Faculty in the Department of History, The University of Chicago Divinity School; Professor Emeritus of Jewish Thought, The Hebrew University of Jerusalem

Prof. Isaac Nevo, Department of Philosophy, Ben-Gurion University of the Negev

Prof. (emeritus) Adi Ophir, The Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, Tel Aviv University; Visiting Professor of the Humanities, The Cogut Institute for the Humanities and the Center for Middle East Studies, Brown University

Prof. Nurit Peled-Elhanan, School of Education, The Hebrew University of Jerusalem; The

David Yellin Academic College of Education; co-recipient of the Sakharov Prize

Prof. Amnon Raz-Krakotzkin, Department of Jewish History, Ben-Gurion University of the

Negev, recipient of the Zalman Shazar Prize for Jewish History

Prof. (emerita) Shlomith Rimmon-Kenan, Departments of English Literature and Comparative Literature, The Hebrew University of Jerusalem; member of the Israel Academy of Sciences and Humanities

Prof. Ishay Rosen-Zvi, Head of the Talmud and Late Antiquity section, The Department of

Jewish Philosophy and Talmud, Tel Aviv University

Prof. Michael Rothberg, 1939 Society Samuel Goetz Chair in Holocaust Studies, Department of Comparative Literature, University of California

Prof. Catherine Rottenberg, Department of American and Canadian Studies, University of

Nottingham

Prof. Barry Trachtenberg, Michael R. and Deborah K. Rubin Presidential Chair of Jewish

History, Department of History, Wake Forest University

Prof. David Shulman, Department of Asian Studies, The Hebrew University of Jerusalem,

member of the Israel Academy of Sciences and Humanities, recipient of the Israel Prize and of theEMET Prize

Prof. (emeritus) Moshe Zuckermann, The Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, Tel Aviv University

