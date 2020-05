Trump hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. … Geheimdienste widersprechen

https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trump-hinweise-auf-virus-ursprung-in-labor-in-china-16749538.html

…Amerikas Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. …

… Trump wollte auf Nachfrage Angaben seines eigenen geschäftsführenden Geheimdienstkoordinators, Richard Grenell, nicht bestätigen. Dessen Büro hatte am Donnerstag mitgeteilt, die Geheimdienste gingen wie die meisten Wissenschaftler davon aus, dass es sich bei dem neuartigen Coronavirus um einen natürlichen und nicht vom Menschen gemachten oder manipulierten Erreger handele. Trump sagte, er habe die entsprechende Mitteilung nicht gesehen. Es gebe viele Theorien und die Vereinigten Staaten untersuchten den Ursprung. „Wir werden es herausfinden.“ …

Erklärung der Geheimdienstgemeinschaft zu den Ursprüngen von COVID-19

https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2112-intelligence-community-statement-on-origins-of-covid-19

WASHINGTON, DC – Das Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes hat heute die folgende Erklärung der Intelligence Community (IC) veröffentlicht:

„Die gesamte Geheimdienstgemeinschaft hat die politischen Entscheidungsträger in den USA und diejenigen, die auf das aus China stammende COVID-19-Virus reagieren, konsequent kritisch unterstützt. Die Intelligence Community stimmt auch dem breiten wissenschaftlichen Konsens zu, dass das COVID-19-Virus nicht künstlich hergestellt oder genetisch verändert wurde.

„Wie in allen Krisen reagieren die Experten der Gemeinschaft mit einem Anstieg der Ressourcen und der Erstellung kritischer Informationen zu Themen, die für die nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung sind. Das IC wird weiterhin eingehend Informationen und Erkenntnisse untersuchen, um festzustellen, ob der Ausbruch durch Kontakt mit infizierten Tieren begann oder ob er das Ergebnis eines Unfalls in einem Labor in Wuhan war. “

