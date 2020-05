Internationaler Aufruf: Antiimperialistische 1. Mai zur Verteidigung eines Lebens in Würde. (antiimperialistweek.org)

https://antiimperialistweek.org/en/

Es ist mehr als hundert Jahre her, seit der erste internationaler Kampftag der Arbeiterklasse am 1. Mai stattgefunden hat. Es ist ein Tag des Kampfes und der Feier, der historisch Millionen von Menschen aus der Politik- und Arbeiterbewegung auf die Straße gebracht hat.

Dieser 1. Mai 2020 wird nicht derselbe sein. Die notwendige Politik der sozialen Isolation, die aufgrund der COVID-19-Pandemie auferlegt wurde, wird uns daran hindern, uns auf den Straßen und Plätzen zu versammeln und unsere Arbeitsstätten zu bestreiken , um den Regierungen, den Chefs, den Banken und der Gesamtheit der Entscheidungsträger der herrschenden Klasse zu zeigen, dass wir diese Welt erhalten.

Für die Organisationen und Netzwerke, die die Internationale Woche des antiimperialistischen Kampfes fordern , besteht kein Zweifel daran, dass es im Kontext der aktuellen Krise der öffentlichen Gesundheit wichtig ist, öffentliche Versammlungen zu vermeiden und die Infektionskette des Coronavirus zu durchbrechen. Wir glauben gleichermaßen, dass es wichtig ist, in diesen Momenten zu kämpfen , um Regierungen und internationale Organisationen zu zwingen, das Leben vor den Profit zu stellen.

Um diesen Kampf fortzusetzen, haben wir unser Handeln in den letzten Wochen kreativ neu erfunden und dabei die Kommunikations- und Social-Media-Tools unserer Netzwerke und Volksorganisationen eingesetzt, um unsere Rolle im Kampf der Ideen gegen unsere Feinde zu stärken.

An diesem 1. Mai bekräftigen wir, dass die Kämpfe der Arbeiterklasse lebendig und aktiv sind; Wir werden nicht schweigen, wenn die herrschende Klasse versucht, die Pandemie als Deckmantel zu nutzen, um an ihren Gräueltaten und Angriffen auf unsere Rechte festzuhalten.

Wir fordern alle Antiimperialisten auf: Netzwerke, Bewegungen, Gewerkschaften, Parteien, politische Führer, Abgeordnete, Intellektuelle, Künstler und religiöse Führer, am 1. Mai 2020 ihre Stimme zu erheben.

1. Wir prangern den Imperialismus und den Versuch an von rechten Regierungen und transnationalen Unternehmen, die Kosten der gegenwärtigen globalen Krise auf die Arbeiterklasse zu verlagern; Es ist der Arbeitnehmer der informellen Wirtschaft, die diese Belastung überproportional tragen, insbesondere Frauen, Menschen mit afrikanischen Ursprungs, Dalits, Migranten, Flüchtlinge und alle Sektoren, die denjenigen von den Rändern des Systems.

2. Wir verteidigen das Recht auf ein würdiges Leben mit Vollbeschäftigung und mit vollen Arbeitsrechten. Das Kapital versucht, die Kosten der Krise des öffentlichen Gesundheitswesens durch Entlassungen, Räumungen, Gehaltskürzungen für formelle Arbeitnehmer sowie den Ausschluss von Millionen informeller Arbeitnehmer ohne festes Einkommen oder garantierte Arbeitsrechte zu entlasten .

In diesem Moment sind Landarbeiter unter schwierigen Bedingungen und unter der Herrschaft des Kapitals dem Risiko von Engpässen ausgesetzt und produzieren weiterhin Lebensmittel, um die unter Quarantäne gestellten Städte zu erhalten. Es ist dringend erforderlich weiterhin Organisationen der Arbeiterklasse aufzubauen, die Verbesserungen ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen ermöglichen und um ihre Emanzipation zu kämpfen

.

3. Wir fordern die Regierungen auf, alle öffentlichen und privaten Ressourcen in den Dienst der Kontrolle und Linderung der Auswirkungen dieser Pandemie zu stellen und die Instrumente des Sozialschutzes zu stärken, die die neoliberale Politik in den letzten Jahrzehnten ausgehöhlt hat, hauptsächlich: Arbeits- und Gewerkschaftsrechte;

soziale Rechte der Einkommensverteilung; öffentliche und freie Gesundheits- und Bildungssysteme mit öffentlicher Produktion von Wissenschaft und Technologie; und Politik der Verteilung von Land und Wohnraum;

4. Wir zeigen unsere Solidarität mit allen Menschen im Gesundheitswesen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um das Leben zu retten von Millionen von Opfern mit COVID-19. Wir stehen in Solidarität mit ihrer Forderung nach verstärkten staatlichen Investitionen in die öffentliche Gesundheit und einem universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung.

5. Wir fordern eine Politik zur Bekämpfung des Patriarchats, damit Frauen ein gewaltfreies Leben führen können. Häusliche Gewalt hat während der Sperrungen weltweit zugenommen. Regierungen und Volksbewegungen müssen sich damit befassen. Wir fordern ein Ende der Angriffe auf die Rechte von Arbeitnehmerinnen; Dies ist während dieser Pandemie noch dringlicher, da rund 75% der Beschäftigten im Gesundheitswesen Frauen sind. Wir fordern auch die Umstrukturierung der Hausarbeit und der Pflege sowie die Übernahme der Verantwortung für die Nachhaltigkeit des Lebens durch Männer, Regierungen und Gemeinschaften.

6. Wir fordern ein Ende des imperialistischen Angriffs der USA auf die legitime Regierung von Nicolás Maduro und das venezolanische Volk. Inmitten der Pandemie hat die US-Regierung die Sanktionen gegen Venezuela verschärft . Die US-Regierung hat den Präsidenten und andere Mitglieder seiner Regierung des Narkoterrorismus beschuldigt , einen absurden Plan des „Übergangs“ vorgeschlagen, um Maduro aus der Präsidentschaft zu entfernen , und Marineschiffe des US-Südkommandos sehr nahe an den venezolanischen Grenzen mobilisiert.

7. Wir fordern ein Ende der strafrechtlichen finanziellen und wirtschaftlichen Sanktionen, die die imperialistische US-Regierung gegen 39 Länder verhängt hat. Diese Sanktionen konzentrieren sich mit größter Kraft gegen Venezuela, Kuba und den Iran, wo ihre Bevölkerung bereits vor der Pandemie unter einem Mangel an Medikamenten und medizinischer Versorgung litt . Diese sanktionierten Länder sehen sich auch hybriden Kriegen als Strafe für die Wahrung ihrer politischen Unabhängigkeit, ihrer Souveränität und Selbstbestimmung und für die Weigerung, sich der US-Hegemonie zu unterwerfen, gegenüber.

8. Wir bekräftigen unser Engagement, die koordinierten internationalen Bemühungen neofaschistischer und rechtsextremer Bewegungen zu besiegen , die Hass, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Autoritarismus verbreiten und inmitten der Pandemie eine wirtschaftliche, politische und ideologische Konfrontation gegen China auf globaler Ebene anstreben.

9. Wir fordern eine tief verwurzelte und brüderliche Debatte darüber, welche Art von alternativer Gesellschaft die Menschen in der Welt sich erhoffen, wenn wir uns dieser gegenwärtigen Pandemie und den breiteren Dilemmata der Menschheit stellen. Unsere Krise war seit mindestens 2009 konstant, wurde aber jetzt durch die COVID-19-Pandemie verschärft.

10. Wir rufen dazu auf, Internationalismus, Einheit und Solidarität unter den Völkern der Welt weiter aufzubauen, und folgen dabei dem Beispiel der vor uns lebenden Antiimperialisten sowie dem heldenhaften Beispiel des kubanischen,

venezolanischen und chinesischen Volkes.

Schließlich bekräftigen wir, dass wir in dieser Zeit der Pandemie weiterhin internationale Koordinierungsräume aufrechterhalten müssen , um den rechtsextremen US-Imperialismus zu stoppen und Leben, Frieden und soziale Gerechtigkeit zu verteidigen. Wir sind entschlossen, auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 eine Woche antiimperialistischer Mobilisierung aufzubauen.

Lasst uns unsere Hoffnungen vereinen, um eine Welt aufzubauen, in der jeder mit Würde leben kann.

Internationale Woche des antiimperialistischen Kampfes

1. Mai 2020

Unterzeichner:

INTERNATIONAL

1. International Peoples’ Assembly

2. ALBA Movimientos – Articulación Continental de los Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA

3. Asamblea Sindicalistas Foro Europeo

4. Foro de São Paulo

5. Tricontinental: Institute for Social Research

6. La Via Campesina Internacional

7. World March of Women

8. Women International Democratic Federation (WIDF)

AFRICA

9. South Africa, NUMSA, National Union of Metalworkers of South Africa

10. South Africa, PAT – Pan Africa Today

11. South Africa, SRWP – Socialist Revolutionary Workers Party

12. Zambia – SP – Socialist Party of Zambia

AMÉRICAS

13. Argentina, Frente Patria Grande

14. Argentina, Movimiento Popular La Dignidad

15. Argentina, VAMOS

16. Brasil, Levante Popular da Juventude

17. Brasil, MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

18. Cuba, CTC- Central de Trabajadores de Cuba

19. Cuba, Capítulo Cubano de ALBA Movimientos

20. USA, PEP – Popular Education Project

21. Guatemala, CUC – Comité de Unidad Campesina

22. Venezuela – FFM – Frente Francisco de Miranda

ASIA

23. Bangladesh, Workers Party Of Bangladesh

24. Nepal, NPC – Nepal Communist Party

EUROPE

25. Spain, Izquierda Unida

26. Spain, PCE – Partido Comunista Español

27. Italy, Partido de la Refundación Comunista, Izquierda Europea

MENA

28. Morocco, DW – Democratic Way

29. Tunisia – Tunisian Workers´ Party

