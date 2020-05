Grayzone-Gründer: Lügen entlarven, die die USA in einen Krieg mit China täuschen sollen

Autoren der US-Webseite The Grayzone, eine unabhängige Nachrichtenagentur mit Sitz in den USA, veröffentlichte kürzlich eine Geschichte, in der die Verschwörungstheorie von COVID-19, das dem chinesischen Wuhan Institute of Virology entkommen sein soll, zunichte gemacht wurde. Es wurde erklärt, die ganze Geschichte sei „die irakische Massenvernichtungswaffe der Trump-Regierung“.

Abgesehen von den Geschichten hinter den Verschwörungstheorien veröffentlichte die Grayzone in den letzten Monaten auch viele Berichte über die autonome Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas. Zum Beispiel veröffentlichte sie im März einen Bericht, in dem von einigen westlichen und US-amerikanischen Medien gehyperte „Zwangsarbeit“ -Geschichten und Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in den USA von der „US-Regierung, der NATO und der Rüstungsindustrie inszeniert wurden, um den PR-Blitz des Kalten Krieges voranzutreiben“.

Um mehr über The Grayzone und seine Arbeit zu erfahren, sprach der Global Times-Reporter Liu Xin (GT) mit Max Blumenthal (B), einem preisgekrönten Journalisten und Gründer der Grayzone.

GT: Denken Sie, die Nachrichtenseite The Grayzone ist gegen die USA, wie einige Leute kritisierten?

B: Ich bin US-Amerikaner. Ich lebe hier in Washington, DC. Viele meiner Nachbarn, mit denen ich hier im Südosten von Washington, DC, wohne, stimmen meiner Meinung zu. Meine Nachbarn sind Afroamerikaner und wurden größtenteils von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie verstehen, dass ein Land, das Milliarden und Billionen Dollar für ein Imperium im Ausland ausgibt, ihnen nichts nach Hause bringen kann. Und unsere Leser sind überwiegend US-Amerikaner.

Wir werden vom amerikanischen Volk und von Menschen im Westen unterstützt. Wir werden auch im weitesten Sinne vom amerikanischen Volk unterstützt, weil wir von Menschen aus Lateinamerika unterstützt werden, die Opfer des US-amerikanischen Imperiums sind und deren Familie in den USA leben. Ich denke, das Amerikanischste ist, ein Imperium zu entlarven, das den Menschen nichts zurückgibt.

Wir können es in dieser Zeit des Coronavirus so deutlich sehen, wenn so viele Menschen von dieser Regierung verraten werden, einschließlich der US-amerikanischen Militärs, wie diese Seeleute auf Theodore Roosevelt, die einfach verraten wurden. Wir kümmern uns auch um sie. Das interessiert uns wirklich.

Sie können uns nur verletzen, wenn sie beweisen, dass wir Lügen drucken, oder wenn sie bereit sind, über uns zu debattieren und zu zeigen, dass unsere Argumente falsch sind. Aber das können sie nicht.

GT: Einige Leute behaupteten, die Grayzone habe eine pro-chinesische Haltung, insbesondere in Bezug auf Coronavirus und Xinjiang. Sind Sie damit einverstanden?

B: Die Grayzone spricht nicht mehr für China als wir für die Vereinigten Staaten. Aber wir sprechen für Menschen im Westen, die gegen den Krieg sind und skeptisch gegenüber den Erzählungen sind, die uns ständig eingetrichtert werden.

Wir sind eine unabhängige Website. Wir geben uns viel Mühe, die Propaganda und die Geschichten, die wir hören, zu verstehen. Und wenn wir immer wieder eine Geschichte hören, die uns dazu bringt, einem anderen Land gegenüber feindlicher zu werden, dann läuten unsere Alarmglocken und wir beginnen zu nachzuforschen.

Einer unserer Mitwirkenden, Ajit Singh, ist Spezialist für Anti-China-Propaganda. Er studiert auch chinesische Gesellschaft und chinesische Politik. Er studiert, um ein China-Experte zu werden. Er half dabei, Geschichten hinter Berichten über „Millionen von Uyguren in Konzentrationslagern in Xinjiang“ aufzudecken, indem er einfach die Quellen betrachtete und tiefer und tiefer in die Geschichte eintauchte, bis er die ursprüngliche Quelle fand.

Eine der Quellen zu [der Behauptung] war eine chinesische Dissidentenorganisation und eine Gruppe chinesischer Aktivisten, die gegen die Kommunistische Partei Chinas sind und hier in Washington ansässig sind. Sie werden chinesische Menschenrechtsverteidiger genannt und von der NED, dem Regimewechsel der US-Regierung, finanziert. Sie erstellten eine Studie, in der behauptet wurde, 600.000 und eine Million Uyguren befänden sich in „Konzentrationslagern“.

In der Studie wurden jedoch nur einige Uyguren befragt, und aus diesen Befragungen berechneten sie die Bevölkerung der Dörfer, aus denen diese Uyguren stammten, und extrapolierten dann aus der Bevölkerung die Gesamtzahl. Es ist eine völlig falsche Methode einer von den USA unterstützten Organisation..

Die andere Quelle war Adrian Zenz, der ebenfalls Teil einer von der US-Regierung unterstützten rechten Gruppe namens Victims of Communism Memorial Foundation ist.

Diese Gruppe ist eine extremistische Gruppe die ihre Existenz rechtfertigt, um den Sozialismus auszulöschen, und auch diese Gruppe wird von der US-Regierung finanziert. Sie haben Treffen in der US-Hauptstadt. Sie haben hier in Washington ein Denkmal. Zenz selbst ist ein christlicher Extremist, und er hat gesagt, dass er auf einer Mission Gottes gegen China ist. Aber dies ist die Person, die als führender Experte für Xinjiang in Washington gilt und die in vielen angesehenen Fachzeitschriften zu dieser Geschichte zitiert wurde.

Ajit Singh, ein anderer unserer Journlisten, untersuchte die uelle von Zenz und stellte fest, dass seine Quelle eine uigurische Separatistenpublikation namens Istiqlal TV war, die aus der Türkei sendet und vielen Extremisten eine Stimme gegeben hat. Im Grunde scheinen sie den ganzen Stoff erfunden zu haben.

Ich möchte betonen; Ich war noch nicht in Xinjiang. Ich kann nicht mit Sicherheit behaupten, was dort passiert. Ich habe viele zuverlässige Berichte gelesen, dass es dort eine enorme Menge an Überwachung gibt. Aber der Punkt ist, dass wir eine Geschichte präsentiert bekommen, die die US-amerikanische Öffentlichkeit glauben lassen soll, China sei Nazi-Deutschland, und dies kann uns in den Krieg führen. Diese Geschichte scheint eine massive Übertreibung zu sein. Ich möchte mit der US-amerikanischen Öffentlichkeit darüber sprechen. Es ist bedauerlich, dass nur ein chinesisches Netzwerk mich zu diesem Thema interviewen möchte. Aber das ist die Art von Situation, in der wir uns befinden.

Ich würde auf jeden Fall gerne als Tourist dorthin kommen und mich selbst von der Realität überzeugen können. Ich würde gerne Wuhan besuchen und alles selbst sehen.

Aber jetzt stecke ich zu Hause fest. Ich habe seit einem Monat keinen Haarschnitt mehr gehabt. Alles ist geschlossen, und es ist sehr beängstigend für mich, dass meine Regierung diese Situation nutzt, um uns näher an den Krieg mit einem Land heranzuführen, das nur sehr wenige Menschen in den USA verstehen und nur sehr wenige besucht haben.

Alles, was ich von meinem derzeitigen Standort aus tun kann, ist, die US-amerikanischen Institutionen und Persönlichkeiten, die die Öffentlichkeit täuschen, und in einen Krieg mit China, Venezuela oder dem Iran verwickeln möchten, zu entlarven.

GT: Da die Kritik an China in den USA politisch korrekt geworden ist, sind Sie unter Druck geraten, Geschichten über China zu veröffentlichen?

B: Ja, wir werden heftig kritisiert und sind vielen Beleidigungen ausgesetzt. Die Leute sagen: „Sie leugnen den Völkermord“ oder „Sie unterstützen ein anderes faschistisches Land China“. Die Leute sagen, wir unterstützen Russland und würden von Venezuela und Kuba bezahlt.

Wir stehen unter großem Druck dafür. Wir standen vor fingierten Klagen. Ich wurde verhaftet und eingesperrt, weil die venezolanische Opposition hier in Washington falsche Anschuldigungen gegen mich erhoben hat. Unsere Autoren werden in den sozialen Medien ständig beleidigt. Aber eine Sache, die Menschen uns nicht antun können, ist, uns sachliche Ungenauigkeiten vorzuwerfen oder gegen uns zu diskutieren. Wir haben einigen unserer Kritiker die Möglichkeit gegeben, über uns zu debattieren, und sie sagen normalerweise nein.

Die Grayzone wurde 2015 gegründet, um die Exzesse der US-Außenpolitik und ihre Auswirkungen auf uns zu beleuchten. Seitdem haben wir einige der schwierigsten Themen in den USA aufgegriffen, von denen ich glaube, dass sie die USA in den Krieg führen.



Wir sind einfach da, um die aktuellsten Lügen aufzudecken. Wann immer die Öffentlichkeit belogen und in größere Feindseligkeit mit anderen Nationen hineingezogen wird, verstehen sie nicht; Wir sind da, um ihnen beim Entlarven der Lügen zu helfen. Wir veröffentlichen keine Editorials. Wir veröffentlichen lediglich Berichte und Analysen.

Und wir sind eine unabhängige Website. Wir werden völlig unabhängig unterstützt. Wir werden von keinem Staat oder Milliardär unterstützt. Wir werden von unseren Lesern unterstützt.

