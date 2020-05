„Die Internationale“ unter der Leitung des weltberühmten italienischen Dirigenten Arturo Toscanini – Während des antikommunistischen McCarthyismus der 50er Jahre in den USA zensiert.

Im Jahr 1944 beschloss der legendäre Dirigent Arturo Toscanini zu Ehren des Sieges der Alliierten in Italien eine Aufführung von Verdis „Hymne der Nationen“ zu dirigieren.

Arturo Toscanini, selbst ein Flüchtling vor dem Faschismus in seinem Heimatland Italien, dirigierte „Hymne“, eine Komposition, die Verdi ursprünglich um die Nationalhymnen Großbritanniens, Frankreichs und Italiens herum komponiert hatte. Um alle vier großen Alliierten zu ehren, beschloss Arturo Toscanini, „The Star Spangled Banner“ für die USA und „The Internationale“ für die Sowjetunion hinzuzufügen.

Die Musik wurde vom NBC Symphony Orchestra mit dem Westminister Choir und dem großen Tenor Jan Peerce als Solist aufgeführt. dirigiert von Arturo Toscanini.

Dies wurde als Feature-Film produziert, um in Kinos gezeigt zu werden.

In den frühen 50er Jahren, auf dem Höhepunkt des McCarthyismus, wurde in den USA von antikommunistischen Zensoren der Teil dieser Aufführung mit der „Internationalen“ herausgeschnitten.

Jahrelang galt die Sequenz mit der „Internationalen“ als für immer verloren. Aber kürzlich wurde in Alaska eine Kopie dieses fehlenden Films wiederentdeckt. Jetzt kann diese mitreißende Wiedergabe der Internationalen – zusammen mit Choral und Orchester unter der Leitung eines großen Dirigenten – wieder genossen werden.

