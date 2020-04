Carlos Ron || Venezolanischer Vize-Minister für Nordamerika zu Provokationen des US-Außenministers Pompeo

Wenn Sie sich Sorgen über die Destabilisierung in Venezuela machen, heben Sie Ihre illegalen einseitigen Zwangsmaßnahmen auf und stellen Sie die Unterstützung von Staatsstreich und politischer Gewalt im Land ein. So einfach ist das.

Sí les preocupa la desestabilización en Venezuela, levanten sus ilegales medidas coercitivas unilaterales y dejen de apoyar el golpismo y la violencia política en el país. Tan sencillo como eso. https://t.co/XOj15r5URB — Carlos Ron (@CarlosJRonVE) April 30, 2020

