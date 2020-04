So sind wir – Mit vielen Händen bringen wir Kuba voran, das wir wollen, das Carlos Manuel de Céspedes, José Martí und Fidel uns vermacht haben. (Granma.cu)

von Miguel Barnet

Das menschliche Wesen ist ein soziales Wesen, das von Natur aus gesellig ist und sich dem Dialog und dem Gespräch widmet, um entweder in Parks, Cafés und Kantinen zu philosophieren oder einfach um das Vergnügen zu verspüren, die Worte zu genießen.

So sind wir und es ist zu spät für uns, anders zu sein. Auf diesem durch Kommunikationstechnologien globalisierten Planeten befasst sich niemand mit dem Robinson-Crusoe-Syndrom, es fällt ihm gar nicht ein.

weiterlesen hier:

http://de.granma.cu/cuba/2020-04-30/so-sind-wir

