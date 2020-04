Russland verurteilt die USA vor der UN wegen des Versuchs, die Covid-19 Krise auszunutzen, um den militärischen Druck auf Venezuela zu erhöhen

Der stellvertretende Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanskiy, verurteilte die Versuche der Vereinigten Staaten, die Coronavirus-Situation auszunutzen, um den politischen und militärischen Druck auf die venezolanische Regierung zu erhöhen. Während einer virtuellen Konferenz mit Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates stellte Polyanskiy fest, dass „die Bemühungen der venezolanischen Regierung zur Bekämpfung der Pandemie trotz der Verschärfung der US-Sanktionen gegen dieses Land stattfinden“.

Der russische Vertreter verwies auf die aktuelle Situation der Fälle in Venezuela und die Anzahl der Todesfälle, was ihn nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem der Länder mit der niedrigsten Anzahl von Infektionen, Todesfällen und Tests durch Coronaviren in den USA macht .

https://mobile.twitter.com/Dpol_un/status/1255243388544266242

Angesichts der ständigen einseitigen Zwangsmaßnahmen, die die Vereinigten Staaten gegen Länder der Welt ergriffen haben, wies Polyanskiy darauf hin, dass derzeit „die extraterritoriale Umsetzung einseitiger Sanktionen der USA durch Drohungen und Erpressungen bei offenkundigen Verstößen gegen das Völkerrecht offensichtlich ist“.

Er erklärte, dass die wirkliche Hilfe, die die Regierung der Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten heute leisten könnten, darin bestehen würde, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einzumischen und einzumischen und die Venezolaner selbst über das Schicksal ihres Landes und seines politischen Systems entscheiden zu lassen.

Venezuela ist eines der lateinamerikanischen Länder mit den wenigsten Fällen von Coronavirus. Bis heute Mittwoch gibt es 329 infizierte Menschen, 10 Verstorbene, 16.132 Tests pro Million Einwohner, die nur von den USA und Kanada (sehr genau) übertroffen wurden. Venezuela ist das Land auf dem amerikanischen Kontinent mit den niedrigsten Todesfällen pro Million Einwohner, derzeit bei 0,4.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related