Die COVID-19-Krise hat gezeigt, wie dringend es ist, die globalen Strukturen von Ungleichheit und Gewalt zu verändern. Wir Menschen auf der ganzen Welt werden diesen historischen Moment nutzen. Wir bauen Solidarität auf allen Ebenen auf: lokal, national, global. Trotz der Notwendigkeit, sich physisch zu distanzieren, bauen wir gegenseitige Hilfsgruppen, Gemeinschaftsnetzwerke und soziale Bewegungen auf. Wir erklären dies Manifest heute, um eine Vision der Welt zu bieten, die wir bauen, eine Welt, die wir fordern, eine Welt, die wir erreichen werden.

Wir fordern starke, universelle Gesundheitssysteme und Gesundheitsversorgung als Grundrecht für alle Menschen.

Wir fordern einen sofortigen globalen Waffenstillstand in allen Konflikten und ein Ende der Krankheit Kriegs. Wir fordern, dass jede Nation mindestens die Hälfte ihrer Militärausgaben für Gesundheitsversorgung, Wohnen, Kinderbetreuung, Ernährung, Bildung, Internetzugang und andere soziale Bedürfnisse verwendet, damit wir die physische, psychische und wirtschaftliche Sicherheit der Menschen wirklich schützen können, auch durch die Schließung von ausländischen Militärbasen, die Einstellung von Militärübungen und die Abschaffung von Atomwaffen.

Wir fordern, dass nicht nachhaltige kapitalistische Volkswirtschaften , die auf der Phantasie endlosen Wachstums beruhen , durch kooperativ angesiedelte Volkswirtschaften ersetzt werden , in denen das menschliche Leben, die biologische Vielfalt und unsere natürlichen Ressourcen erhalten bleiben und ein universelles Grundeinkommen garantiert wird, damit die Regierungen zusammenarbeiten können Bekämpfung der existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel.

Wir fordern eine sofortige Aufhebung aller Sanktionen gegen ganze Nationen, weil sie schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen verarmen und Menschen töten, indem sie den Zugang zu Medikamenten und medizinischer Versorgung blockieren.

Wir fordern, dass alle Arbeitnehmer vor COVID-19 geschützt werden und ihre langfristigen Gesundheits-, Wirtschafts- und Arbeitsrechte am Arbeitsplatz garantiert werden.

Wir fordern den uneingeschränkten Schutz aller Menschen, insbesondere der am stärksten gefährdeten Personen , einschließlich Frauen und anderer Opfer von Gewalt in der Partnerschaft und Kindesmissbrauch, älterer Menschen, Verarmter, Gefangener und Inhaftierter, Flüchtlinge und anderer Vertriebener, Migranten unabhängig vom Einwanderungsstatus Obdachlose, LGBTQIA + -Personen, rassische / ethnische Minderheiten, indigene Völker und unter anderem Behinderte oder Behinderte.

Wir fordern, dass wohlhabende Nationen ihrer Verantwortung nachkommen, medizinische Hilfe (auch durch die Weltgesundheitsorganisation) und Schuldenerleichterungen zu leisten , um Leben in Ländern ohne starke öffentliche Gesundheitssysteme zu retten , aufgrund einer langen Geschichte von Kolonialismus, Neokolonialismus und anderer Ausbeutung im Ausland und im Ausland inländisch.

Wir fordern Regierungen und Unternehmen auf, die Privatsphäre zu respektieren und die Pandemie nicht auszunutzen, um repressive Maßnahmen wie Überwachung, Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren und Einschränkungen der grundlegenden Menschenrechte in Bezug auf Versammlung, freie Meinungsäußerung, Selbstbestimmung und Abstimmung auszuweiten .

Wir fordern, dass Regierungen bei der Umsetzung von Konjunkturprogrammen und der Wiedereröffnung ihrer Volkswirtschaften die Bedürfnisse der Menschen vor den Interessen der Unternehmens-, Finanz- und politischen Eliten priorisieren.

In einer Welt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich obszön ist und in der die reichsten 1% der Welt mehr als das Doppelte des Wohlstands von 6,9 Milliarden Menschen haben, ist eine grundlegende Umverteilung von Wohlstand und Macht global und innerhalb der Nationen unabdingbar. Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, ein gesundes, kreatives und erfülltes Leben zu führen, frei von den Folgen von Armut, Ausbeutung und Herrschaft.

