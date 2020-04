Die Abschaffung des Krieges und der italienische Befreiungstag – Von David Swanson, World BEYOND War

David Swanson sollte am 25. April 2020 auf einer Konferenz in Florenz, Italien, sprechen. Die Konferenz wurde stattdessen zu einem Video. Unten ist das Video und der Text von Swansons Teil. Sobald wir das Video oder den Text des Ganzen in italienischer oder englischer Sprache erhalten, werden wir es auf worldbeyondwar.org veröffentlichen. Das Video wurde am 25. April auf PandoraTV und ByoBlu ausgestrahlt. Details zur vollständigen Konferenz finden Sie hier .

Leider starb Giulietto Chiesa, Direktor von Pandora TV, einige Stunden nach der Teilnahme an dieser Konferenz im Live-Streaming. Giuliettos letzte öffentliche Teilnahme war die Präsentation des Teils der Konferenz, der Julian Assange und das Interview seines Vaters John Shipton betraf.

Swansons Bemerkungen folgen.

Diese Konferenz gegen den Krieg am Befreiungstag in Italien am 25. April 2020 ist seit vielen Monaten in Arbeit und sollte real stattfinden. Ich sollte euch alle in Florenz sehen. Es schmerzt mich, dass dies nicht geschieht und aus den Gründen,

Ich nehme dies am 27. März 2020 auf, fast einen Monat früher, um eine ordnungsgemäße Übersetzung und Vorbereitung zu ermöglichen. Ich kann nicht wissen, was in einem Monat auf der Welt passieren wird. Vor einem Monat habe ich vielleicht über die Ähnlichkeiten zwischen Michael Bloomberg und Silvio Berlusconi gesprochen. Jetzt habe ich das große Vergnügen zu hoffen, dass Sie noch nie von Michael Bloomberg gehört haben – der 570 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben hat, um sich selbst zum US-Präsidenten zu machen, und die Leute kümmerten sich nicht darum. Das sind die besten und möglicherweise nur ermutigenden Nachrichten, die ich Ihnen aus den USA anbieten kann, wo die Leute den TV-Nachrichten immer mehr wie Lemminge gehorchen, solange ihre Anweisungen als Nachrichten und nicht als Werbung gekennzeichnet sind.

Während ich die Zukunft nicht sehen kann, kann ich die Gegenwart und die Vergangenheit sehen und sie bieten einige Hinweise. 1918 verbreitete sich die Grippe wie ein Lauffeuer aus den Schützengräben, und die Zeitungen sagten Freude und Regenbogen voraus, außer in Spanien, wo die Wahrheit erlaubt war, ein Fehler, der mit der Kennzeichnung der Krankheit als spanische Grippe belohnt wurde. In Philadelphia war eine riesige Parade für den Krieg geplant, mit US-Truppen, die gerade aus dem Krieg zurückgekehrt waren. Die Ärzte warnten davor, aber die Politiker entschieden, dass es in Ordnung sein würde, solange alle angewiesen wurden, nicht zu husten oder zu niesen. Wie vorherzusehen hatten die Ärzte recht. Die Grippe breitete sich wie wild aus, möglicherweise auch auf Woodrow Wilson, der während der Ausarbeitung des Vertrags von Versailles krank im Bett lag, anstatt daran teilzunehmen oder sogar vorzutäuschen, französische und britische Rache einzudämmen. Der daraus resultierende Vertrag ist natürlich hatten weise Beobachter, die den Zweiten Weltkrieg vor Ort vorhersagten. Jetzt liebt die westliche Kultur den Zweiten Weltkrieg so sehr, dass eine italienische Schönheitskönigin vor einigen Jahren verspottet wurde, dass dies die Ära der Vergangenheit war, in der sie gerne gelebt hätte – als hätte sie jede andere sagen können. Der Zweite Weltkrieg wäre jedoch möglicherweise nicht eingetreten, wenn die Menschen 1918 den Ärzten oder unzähligen anderen weisen Ratschlägen im Laufe der Jahre zugehört hätten.

Jetzt leisten Ärzte und andere Gesundheitshelfer sowie alle Arbeiter, die die notwendigen Operationen in unseren Gesellschaften durchführen, heldenhafte Leistungen und werden erneut ignoriert. Und wir beobachten, wie sich die Warnungen in qualvoller Zeitlupe abspielen. Anders betrachtet ist es jedoch so, als würde man den Klimawandel oder die nukleare Bedrohung beim schnellen Vorlauf beobachten. Es ist seit Jahrzehnten beliebt, sich vorzustellen, dass jeder aufwachen und vernünftig handeln würde, wenn die Dinge nur ein bisschen schlimmer werden oder die Menschen direkter beeinflussen würden. Coronavirus beweist weitgehend, dass dies falsch ist. Der Schutz von Ökosystemen, das Aufhören, Fleisch zu essen, in die Gesundheitsversorgung zu investieren oder Ärzte die Gesundheitspolitik festlegen zu lassen, gelten immer noch als verrückte Ideen, selbst wenn sich die Körper häufen, genauso wie das Ablassen fossiler Brennstoffe und das Auflösen von Militärs als verrückte Ideen gelten.

Die US-Regierung wirft mehr Geld auf ihr Militär, um das Coronavirus zu bekämpfen, und verwendet dabei die unsinnige Ausrede, dass nur das Militär über die Ressourcen verfügt, um dies zu tun, selbst wenn das Militär die von der Öffentlichkeit benötigten Ressourcen sammelt. Kriegsproben und sogar Kriege werden angehalten und zurückgefahren, aber nur als vorübergehende Maßnahme, nicht als Verschiebung von Prioritäten. In den US-Medien können Sie beide Vorschläge lesen, wonach die NATO dem Coronavirus den Krieg erklärt und dass die NATO ein führender Kandidat für den nächsten Friedensnobelpreis ist. In der Zwischenzeit hat der russische Wahnsinn, mit dem die Demokratische Partei ein absichtlich erfolgloses Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet hat, jede mögliche Opposition gegen die NATO blockiert und die Möglichkeit beseitigt, Trump wegen schwerer Verbrechen vor Gericht zu stellen, die von Kriegen über Sanktionen bis hin zum Missbrauch von Einwanderern, Anstiftung zu rassistischer Gewalt und Profit reichen von Pandemien. Und ein führender Verfechter der Kriege der vergangenen Generation, Joe Biden, wird bei den nächsten Wahlen als designierter Verlierer vermarktet. Wir hören bereits, dass man während einer Apokalypse nicht die Pferde wechseln sollte. Schon jetzt wird Trump wegen der Krankheit, an deren Ausbreitung er beteiligt ist, zum Präsidenten der Kriegszeit erklärt, als wäre es eine gute Sache, ohne auf die tatsächlichen Kriege zu achten, die er seit dem Tag geführt hat, an dem er sie von Obama und Bush geerbt hat. Das Bewusstsein für Klimakollaps-Pfade weit, weit hinter dem Bewusstsein für Coronavirus zurück, während das Bewusstsein, dass die nukleare Weltuntergangsuhr fast um Mitternacht ist, praktisch nicht vorhanden ist. US-Unternehmensnachrichten versichern uns, dass das Coronavirus die Bereitschaft der USA, alles Leben mit Atomwaffen zu zerstören, noch nicht beeinträchtigt hat. Vor fast einem Monat schrieb ich darüber, wie ironisch es wäre, wenn das Coronavirus Teile der Kriegsmaschine abschalten würde; jetzt ist das natürlich passiert – nur ohne die Ironie zu erkennen.

Es gibt Öffnungen, mit denen wir die Dinge natürlich in eine bessere Richtung lenken können. Wenn Menschen beobachten, wie US-Senatoren vom Tod von US-Bürgern profitieren, können sie die Routine erkennen, vom Tod von Menschen in anderen Ländern zu profitieren. Waffenstillstände könnten Kriegen so vorzuziehen sein, dass sie über die Krise hinausgehen, die sie verursacht. Unter US-Stützpunkten könnte verstanden werden, dass sie Nationen auf der ganzen Welt nicht nur Krieg und Wasservergiftung und die örtlich begrenzte Geißel der Trunkenheit und Vergewaltigung, sondern auch ansteckende und tödliche Krankheiten bringen. Wir haben bereits gesehen, dass die Europäische Union gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstößt. Das könnte zur Norm werden. Die neue Pest könnte die Menschen darauf aufmerksam machen, was europäische Krankheiten in Kombination mit den Äquivalenten zur Zeit des Krieges und der Sanktionen den indigenen Völkern Nordamerikas angetan haben. Dies könnte zu einem völligen Umdenken unserer Herangehensweise an die Erde führen. Der Zusammenbruch unserer derzeitigen Systeme angesichts einer Krankheit könnte dazu beitragen, den Übergang zu Systemen zu erleichtern, die uns nicht zu den doppelten Gefahren eines Atomkrieges und einer Klimakatastrophe führen. Und Joe Biden könnte aus einer Reihe von Gründen in den Ruhestand gehen. Wenn Sie diese Worte hören, könnte der Kaiser nackt auf der Piazza stehen. Wahrscheinlicher ist, dass er ein paar vergoldete Lumpen trägt.

Ich wollte schon immer, dass „Wir werden Italien sein“ bedeutet, dass wir wunderschöne Architektur und Landschaft sowie Bauernmärkte und wunderbares Essen und herzliche, freundliche Menschen und ein angemessenes Maß an linkem Aktivismus und Regierung haben werden. Jetzt ist „Wir werden Italien sein“ ein Hinweis auf das Coronavirus und auf die Trends, die natürlich darauf hindeuten, dass die Vereinigten Staaten sich entschieden haben, viel schlechter als Italien zu sein.

An diesem Befreiungstag in Italien vor 75 Jahren trafen sich US-amerikanische und sowjetische Truppen in Deutschland und hatten noch nicht erfahren, dass sie sich noch im Krieg befanden. Aber in den Augen von Winston Churchill waren sie es. Er schlug vor, Nazi-Truppen zusammen mit alliierten Truppen einzusetzen, um die Sowjetunion anzugreifen, die Nation, die gerade den größten Teil der Arbeit zur Niederlage der Nazis geleistet hatte. Dies war kein direkter Vorschlag. Die USA und die Briten hatten teilweise deutsche Kapitulationen angestrebt und erreicht, die deutschen Truppen bewaffnet und bereit gehalten und die deutschen Kommandeure über die Lehren aus ihrem Scheitern gegen die Russen befragt. Die Russen eher früher als später anzugreifen, war eine Ansicht, die von General George Patton und von Hitlers Ersatzadmiral Karl Dönitz vertreten wurde, ganz zu schweigen von Allen Dulles und der OSS. Dulles schloss einen separaten Frieden mit Deutschland in Italien, um die Russen auszuschalten.

Feiern wir das Ende des Zweiten Weltkriegs, aber nicht das Führen. Sicherlich nicht die Führung durch Nationen wie die Vereinigten Staaten, die die Weigerung führten, die Juden auf Konferenzen wie Evian aufzunehmen, die den Nationalsozialismus und den Faschismus finanziell unterstützten und die Auschwitz nicht bombardierten, während der König von Saudi-Arabien gegen die Migration von war zu viele Juden nach Palästina.

Lassen Sie uns die Geschichten über wohlwollende Besetzung und Verbreitung der Demokratie in Italien anerkennen, die in Büchern wie A Bell for Adano als Vorläufer der heutigen Besetzungen und als Teil einer Politik zu finden sind, die vor 75 Jahren tatsächlich Bewegungen für eine anständigere Politik in Italien erstickte.

Vor hundert Jahren hätten die Vereinigten Staaten in öffentlicher Opposition dazu geführt, in den Krieg eines anderen zu springen. Jetzt geht diese Ehre nach einer Pew-Studie im Februar nach Italien und Griechenland, und die US-Regierung ist sauer auf die Griechen und Italiener. Die US-Öffentlichkeit sollte von ihnen lernen.

Italien braucht jetzt eine andere Art der Befreiung. Es braucht die Ärzte, die von Kuba und nicht von Kubas großem Nachbarn geschickt wurden. Ich denke, selbst in Italien am 25. April sollten wir auf die Nelkenrevolution von 1974 in Portugal schauen, die eine Diktatur und die portugiesische Kolonisierung Afrikas fast gewaltfrei beendete.

Als ich sah, dass der Schauspieler Tom Hanks Coronavirus hatte, dachte ich sofort an Inferno, den Film mit Tom Hanks, nicht an das Buch. Wie in praktisch allen Filmen musste Hanks die Welt individuell und gewalttätig retten. Aber als Hanks in der realen Welt tatsächlich an einer ansteckenden Krankheit erkrankte, musste er die richtigen Verfahren befolgen und seine Rolle spielen, um eine weitere Verbreitung zu vermeiden, während er andere dazu ermutigte, dasselbe zu tun.

Die Helden, die wir brauchen, sind nicht auf Netflix und Amazon zu finden, sondern überall um uns herum, in Krankenhäusern und Büchern. Sie sind in The Plague von Albert Camus, wo wir diese Worte lesen können:

„Ich behaupte nur, dass es auf dieser Erde Pestilenzen und Opfer gibt, und es liegt an uns, uns so weit wie möglich nicht mit den Pestilenzen zusammenzuschließen.“

