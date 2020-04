Der chinesische Wissenschaftler Shi Zhengli liefert den Beweis dafür, dass SAR COV-2 nicht versehentlich vom Wuhan Institute of Virology freigesetzt worden sein kann. von Jim White

https://www.emptywheel.net/2020/04/27/shi-zhengli-provides-proof-sars-cov-2-was-not-an-accidental-release-from-wuhan-institute-of-virology/

Dieser Beitrag ist das Ergebnis mehrerer langer Tage des intensiven Studiums und Reflektierens. Irgendwie hatte ich übersehen, dass Scientific American am Freitag ein Update ihres Profils von Dr. Shi Zhengli veröffentlicht hatte , dem Wissenschaftler, der für vieles verantwortlich ist, was die Welt über Fledermaus-Coronaviren weiß, einschließlich der Isolierung des Fledermaus-Coronavirus aus der Provinz Yunnan, des engsten Verwandten zu SARS CoV-2, das in einem Labor untersucht wurde. Schlimmer noch, ein Kommentar von einem gewissen Zinsky hat hatte in einem der ersten Kommentare zu meinem Beitrag auf den Artikel von Scientific American verwiesen .

Jetzt habe ich endlich den Artikel gelesen. Wie Sie sich vorstellen können, hat die Anmerkung dieses Herausgebers ganz oben wirklich meine Aufmerksamkeit erregt:

Anmerkung des Herausgebers (24.04.20): Dieser Artikel wurde ursprünglich am 11. März online veröffentlicht. Er wurde aktualisiert, um in die Juni 2020-Ausgabe von Scientific American aufgenommen zu werden und um Gerüchten zu begegnen, dass SARS-CoV-2 aus Shi Zhenglis Labor in China stammt.

Ich fordere Sie dringend auf, den gesamten Artikel zu lesen. Der Artikel bietet einen effektiven Einblick in die Arbeit, die Shi vor dem Ausbruch geleistet hatte, und nimmt uns dann mit, als sie am 30. Dezember die Nachricht erhält, dass bei zwei Patienten in Wuhan mit atypischer Lungenentzündung ein neuartiges Coronavirus entdeckt wurde. Auf Anweisung des Laborleiters verließ Shi die Konferenz, an der sie in Shanghai teilnahm, und eilte zurück nach Wuhan, um ihre ganze Aufmerksamkeit auf das neue Virus zu konzentrieren.

Es ist wichtig zu bedenken, dass Shis Karriere bis zum Ausbruch von SARS CoV-2 genau auf ein solches Ereignis abzielte. Tatsächlich hatten sie und ihr Team uns gewarnt. In dem Artikel von Scientific American heisst es:

Angesichts der zunehmenden Eingriffe menschlicher Populationen in Lebensräume von Wildtieren, der beispiellosen Veränderungen der Landnutzung, des Transports von Wildtieren und Nutztieren durch Länder und ihrer Produkte auf der ganzen Welt sowie des starken Anstiegs der Inlands- und Auslandsreisen ist die Pandemie neuer Krankheiten ein Problem das auf mathematisches Sicherheit beruht. Dies hatte Shi und viele andere Forscher nachts wach gehalten, lange bevor die mysteriösen Proben an diesem bedrohlichen Abend im vergangenen Dezember im Wuhan Institute of Virology gelandet waren. Vor mehr als einem Jahr veröffentlichte Shis Team zwei umfassende Übersichten über Coronaviren in Viren und Nature Reviews Microbiology . Shi und ihre Co-Autoren zogen Beweise aus ihren eigenen Studien, von denen viele in führenden Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, und aus anderen und warnten vor dem Risiko künftiger Ausbrüche von durch Fledermäuse übertragenen Coronaviren.

Vor diesem Hintergrund sind ihre Maßnahmen zur Erforschung des neuen Virus durchaus sinnvoll, um herauszufinden, wie eine angesehene Wissenschaftlerin, die mit gefährlichen Viren arbeitet, die Quelle des Ausbruchs verstehen würde.

Sie und ihr Team machten sich auf die Zugreise von der Konferenz in Shanghai nach Wuhan:

Im Zug zurück nach Wuhan am 30. Dezember letzten Jahres diskutierten Shi und ihre Kollegen Möglichkeiten, um sofort mit dem Testen der Patientenproben zu beginnen. In den folgenden Wochen – der intensivsten und stressigsten Zeit ihres Lebens – hatte Chinas Fledermaus-Expertin das Gefühl, eine Schlacht zu führen wie aus einem schlimmen Albtraum, obwohl sie sich in den letzten 16 Jahren darauf vorbereitet hatte. Unter Verwendung einer als Polymerasekettenreaktion bezeichneten Technik, mit der ein Virus durch Amplifikation seines genetischen Materials nachgewiesen werden kann, stellte das Team fest, dass Proben von fünf von sieben Patienten genetische Sequenzen in allen Coronaviren aufwiesen.

Aber hier kommt der Charakter einer Person zum Ausdruck, die sich während ihrer gesamten Karriere der Wissenschaft verschrieben hat:

Shi wies ihre Gruppe an, die Tests zu wiederholen, und schickte gleichzeitig die Proben an eine andere Einrichtung, um das gesamte virale Genom zu sequenzieren. In der Zwischenzeit durchsuchte sie verzweifelt die Aufzeichnungen ihres eigenen Labors der letzten Jahre, um festzustellen, ob experimentelle Materialien, insbesondere während der Entsorgung, falsch gehandhabt wurden. Shi atmete erleichtert auf, als die Ergebnisse zurückkamen: Keine der Sequenzen stimmte mit denen der Viren überein, die ihr Team aus Fledermaushöhlen entnommen hatte. „Das hat mich wirklich entlastet“, sagt sie. „Ich hatte seit Tagen schlecht geschlafen.“

Ja, Monate bevor die Gerüchte über eine versehentliche Freisetzung aus ihrem Labor in Umlauf kamen, bestand einer der ersten Schritte von Shi darin, sicherzustellen, dass die Sequenz des Virus, die bei Patienten aus dem feuchten Markt in Wuhan gefunden wurde, nicht mit der Sequenz eines der Viren übereinstimmte die bei Fledermäusen isoliert wurden, die sie in ihrem Labor hatte. Sie hatte die Welt bereits vor der Gefahr gewarnt, die von einigen Coronaviren ausgeht, die von Fledermäusen zu Menschen springen. [Anmerkung: Obwohl wir davon sprechen, dass SARS CoV-2 und das Fledermausvirus RaTG13 „eng verwandt“ sind, unterscheiden sie sich dennoch so stark, so dass klar ist, dass SARS CoV-2 aus einer anderen Quelle stammt als das die in dieser Fledermaus zirkulierende Virus Population – zu der Zeit, als es isoliert wurde, oder das Virus, wie es jetzt im Labor existiert.]

Noch wichtiger war, dass sie die Sicherheitsunterlagen des Labors überprüfte und nicht ruhte, bis sie ausschliessen konnte, dass ihr Labors für den Ausbruch verantwortlich war.

In dem Artikel werden die Schritte zur Bestätigung von SARS CoV-2 als Erreger des Ausbruchs und die Verwendung der Sequenzierung mehrerer Isolate von verschiedenen Patienten im Laufe der Zeit detailliert beschrieben, um anzuzeigen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Virus nur einmal eingeschleppt wurde und zwar in Menschen.

Offensichtlich haben die Gerüchte über ein Leck aus ihrem Labor Shi gestört, aber sie wird nicht zulassen, dass sie sie aufhalten:

Trotz der Gerüchte ist Shi entschlossen, ihre Arbeit fortzusetzen. „Die Mission muss weitergehen“, sagt sie. „Was wir entdeckt haben, ist nur die Spitze eines Eisbergs.“ Sie plant, ein nationales Projekt zur systematischen Probenahme von Viren in Fledermaushöhlen zu leiten, das viel umfangreicher und intensiver ist als frühere Versuche. / snip / „Von Fledermäusen übertragene Coronaviren werden mehr Ausbrüche verursachen“, sagt Shi mit einem Ton bitterer Gewissheit. „Wir müssen sie finden, bevor sie uns finden.“

Epilog

In meinem Beitrag am Samstag stellte ich fest, dass wir, wenn wir glauben wollen, dass der Ausbruch das Ergebnis einer versehentlichen Freilassung durch das Wuhan Institute of Virology war, behaupten müssen, dass China alle Beweise von Arbeitern aus dem Labor aus den Unterlagen gestrichen hat. oder die Familie oder andere enge Kontakte, die infiziert sind oder sterben.

Nach den Details, die Shi zur Verfügung gestellt hat, müssten wir nun glauben, dass eine Wissenschaftlerin mit einer langen Geschichte erstklassiger Peer-Review-Forschung in eine solche Lüge verwickelt sein und die Geschichte weiter erfinden würde, die keines der vorherigen Isolate in ihr enthält Labor passen zum Ausbruch.

Ein Wissenschaftler dieses Kalibers würde wissen, dass eine solche Lüge irgendwann aufgedeckt werden würde. Dass Shi beabsichtigt, ihre Arbeit unvermindert fortzusetzen, ist ein starker Beweis dafür, dass sie ehrlich ist und mit gutem Gewissen zu Recht vorgehen kann.

Diese Überlegungen veranlassten mich, zu den „Beweisen“ zurückzukehren, die vorgelegt wurden, um eine versehentliche Freilassung vorzuschlagen. Ich erinnere daran, dass ich in meinem Beitrag am Samstag verwirrt war über die Umrisse einer Informationsoperation. Erstens die aus heiterem Himmel auftretende Spezifität der Frage von John Roberts bei Fox News nach einem infizierten Praktikanten im Labor. Ich habe immer noch keine anderen gehört, die diesen Vorschlag gemacht haben, so dass dies immer noch als verdächtig heraussticht.

Aber dann ging ich zurück und schaute auf die Josh Rogin-Kolumne vom selben Tag, in der Rogin sich ab 2018 auf zwei Kabel des Außenministeriums über das Wuhan Institute of Virology konzentrierte. Hier ist die Einstellung, die Rogin für die Depeschen bereitgestellt hat:

Im Januar 2018 unternahm die US-Botschaft in Peking den ungewöhnlichen Schritt, wiederholt US-amerikanische Wissenschaftsdiplomaten an das Wuhan Institute of Virology (WIV) zu entsenden, das 2015 Chinas erstes Labor war, das ein Höchstmaß an internationaler Bioresearch-Sicherheit (bekannt als BSL) erreichte -4). WIV veröffentlichte eine Pressemitteilung in englischer Sprache über den letzten dieser Besuche am 27. März 2018. Die US-Delegation wurde von Jamison Fouss, dem Generalkonsul in Wuhan, und Rick Switzer, dem Berater der Botschaft für Umwelt, Wissenschaft und Technologie, geleitet. Letzte Woche hat WIV diese Aussage von seiner Website gelöscht , obwohl sie weiterhin im Internet archiviert ist. Was die US-Beamten während ihrer Besuche erfuhren, betraf sie so sehr, dass sie zwei diplomatische Depeschen, die als sensibel, aber nicht klassifiziert eingestuft waren, nach Washington zurückschickten. Die Depeschen warnten vor Sicherheits- und Managementschwächen im WIV-Labor und schlugen mehr Aufmerksamkeit und Hilfe vor. Das erste Kabel, das ich erhalten habe, warnt auch davor, dass die Arbeit des Labors an Fledermaus-Coronaviren und ihrer möglichen Übertragung durch den Menschen das Risiko einer neuen SARS-ähnlichen Pandemie darstellt.

Und doch, obwohl Rogin sagt, er habe eine Kopie des ersten Kabels erhalten, ist dies das einzige Zitat, das er in seine Kolumne aufgenommen hat:

„Während der Interaktionen mit Wissenschaftlern des WIV-Labors stellten sie fest, dass im neuen Labor ein ernsthafter Mangel an entsprechend ausgebildeten Technikern und Ermittlern besteht, die für den sicheren Betrieb dieses Labors mit hohem Sicherheitsgehalt erforderlich sind“, heißt es in dem Kabel vom 19. Januar 2018. Zwei Beamte der Umwelt-, Wissenschafts- und Gesundheitsabteilung der Botschaft trafen sich mit den WIV-Wissenschaftlern. (Das Außenministerium lehnte es ab, sich zu dieser und anderen Details der Geschichte zu äußern.)

Rogin fügt dann hinzu, was meiner Meinung nach der wichtigste Teil ist:

Die chinesischen Forscher am WIV erhielten Unterstützung vom Galveston National Laboratory der medizinischen Abteilung der Universität von Texas und anderen US-amerikanischen Organisationen, aber die Chinesen baten um zusätzliche Hilfe. Die Kabel argumentierten, dass die Vereinigten Staaten das Wuhan-Labor weiter unterstützen sollten, hauptsächlich weil seine Forschung zu Fledermaus-Coronaviren wichtig, die aber auch gefährlich war.

„Ja wirklich?“ Die gruseligste Sprache, die Rogin aus dem Kabel heben konnte, warnte vor einem „Mangel an entsprechend ausgebildeten Technikern und Ermittlern, die für einen sicheren Betrieb erforderlich sind“, doch dann musste er widerwillig feststellen, dass dies tatsächlich mit einer Bitte des Labors um weitere Unterstützung von außen verbunden war. Wenn wir diesen Gedanken mit dem Versagen von Rogin oder irgendjemand anderem verbinden, die vollständigen Kabel tatsächlich veröffentlicht zu haben, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass die gesamte Kabelgeschichte Teil einer koordinierten Informationsoperation ist, bei der Roberts die spezifische Frage stellte. Und dann verwendete Rogin Informationen, die von innen nach außen verdreht wurde, aus einer Depesche in der man um Hilfe beim Training im Labor bat, umdann zu versuchen, daraus ein potenzielles Whistleblowing-Ereignis zu machen.

Noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen gegraben. Rick Switzer, der „Berater der Botschaft für Umwelt, Wissenschaft, Technologie und Gesundheit“, ist kein Wissenschaftler :

Rogin sagt, das Kabel, das er gesehen hat, wurde von „zwei Beamten der Abteilung Umwelt, Wissenschaft und Gesundheit der Botschaft geschrieben, die sich mit den WIV-Wissenschaftlern getroffen haben“. Man würde hoffen, dass es unter diesen beiden Beamten mindestens einen tatsächlichen Wissenschaftler gab.

