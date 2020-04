Rechte Denkfabriken in den USA nutzen Covid-19, um den Krieg mit dem Iran voranzutreiben (In These Times)

Die Stiftung zur Verteidigung der Demokratien und das American Enterprise Institute setzen sich aggressiv für eine militärische Eskalation und eine Verschärfung der Sanktionen ein.

VON SARAH LAZARE

http://inthesetimes.com/article/22487/think-tanks-fdd-aei-iran-sanctions-coronavirus-war-trump-pompeo-covid

Seit Beginn der globalen Covid-19-Pandemie setzt sich eine Gruppe US-amerikanischer Think Tanks aggressiv und betreibt Lobbyarbeit für die Trump-Regierung ein, um militärisch in Richtung Iran zu eskalieren und die US-Sanktionen zu verschärfen. Diese Bestrebungen werden trotz der Warnungen forciert, dass die Sanktionen die Zahl der Covid-19 Todesopfer im Iran nur noch weiter in die Höhe treibt. Das Land ist eines der am schlimmsten betroffenen Länder der Welt. Die Think Tanks, die diese Bemühungen vorantreiben – die Stiftung zur Verteidigung der Demokratien (FDD) und das American Enterprise Institute (AEI) – haben seit Beginn der Krise ununterbrochen Aussagen, Forschungsdokumente, Videos und Medienauftritte veröffentlicht. Sie haben einen direkt Einfluss auf die Regierung, die sich als bereit erwiesen hat, auf ihre Worte zu reagieren.

In den 47 Tagen seit dem 11. März, als die Weltgesundheitsorganisation Covid-19 zur globalen Pandemie erklärte, hat die Stiftung zur Verteidigung der Demokratien FDD auf ihrer Website 56 Artikel, Podcast-Interviews und Videos veröffentlicht, die entweder den Iran als einzigartig schlimmes Land dämonisieren oder indem sie die USA dazu drängen eine konfrontative Haltung gegenüber dem Iran einzunehmen. Während der stetige Strom von Anti-Iran-Beschimpfungen nicht neu ist, stellen die derzeitigen Behauptungen eine neue Qualität dar, weil die Covid-19-Krise ausgenutzt wird die eigenen Bestrebungen neu zu begründen. In einem Beitrag vom 14. April wird beispielsweise argumentiert, dass die Krise die Argumente für einen „Regimewechsel“ verstärke, weil sie „die Glaubwürdigkeit des Regimes noch weiter gemindert habe und die seit Jahren aufgebaute Empörung und Wut verstärkt auftreten würde“. Die unbewiesene Theorie, dass Massenleiden einen Aufstand gegen die Regierung beschleunigen wird, wurde lange Zeit verwendet, um eine Vielzahl von Bestrafungen seitens der US-Politik gegen das iranische Volk zu rechtfertigen, einschließlich Sanktionen – eine Form der kollektiven Bestrafung, die nur Armut und vorzeitigen Tod für gewöhnliche Menschen zur Folge hat.

Während der Krise hat die Stiftung zur Verteidigung der Demokratien (FDD) jedoch eine Reihe von Materialien veröffentlicht, in denen sie argumentiert, dass die USA die Sanktionen während der Pandemie auf keinen Fall aufgeben dürfen. Die Organisation wird finanziert von Pro-israelischen Milliardären und begann 2001 als eine explizit pro-israelische Organisation namens EMET (hebräisch für Wahrheit). Seit Beginn der Pandemie wurden schriftliche Beiträge und Videos veröffentlicht, die Folgendes beinhalten: „ Teheran kann es sich leisten, Covid-19 auch ohne Sanktionshilfe zu bekämpfen “, „ Das Coronavirus ist absolut keine Entschuldigung, um die Sanktionen gegen den Iran aufzuheben “ und „ Humanitäre Kanäle in den Iran sind weiterhin offen. “ In einem Video vom 27. März veröffentlichte Mark Dubowitz, der Geschäftsführer von FDD, ein Video in dem argumentiert wird, dass „das iranische Volk weiß, dass dies der falsche Zeitpunkt ist, um die Sanktionen zu erleichtern.“

Tatsächlich haben iranische Ärzte die Trump-Regierung um eine Erleichterung der Sanktionen gegen ihr Land gebeten, weil diese die kritische medizinische Versorgung wie mit Beatmungsgeräten verhindern, was zu einer Zunahme der Todesfälle durch Covid-19 führt. Während humanitäre Ausnahmen technisch auf dem Papier existieren, werden sie durch ein schwer zu navigierendes Netz von Sanktionen sowie durch Drohungen und Einschüchterungen der Trump-Regierung, die globale Banken und Unternehmen davon abgehalten haben, Geschäfte mit dem Iran zu machen, weitgehend bedeutungslos. Die Forscher warnten davor, dass Sanktionen bereits vor Beginn des Ausbruchs zu einem Mangel an medizinischer Versorgung führten: Wie Human Rights Watch am 6. April erklärte „haben diese Ausnahmen die starke Zurückhaltung von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen und Banken, Sanktionen und rechtliche Schritte durch den Export oder die Finanzierung von freigestellten humanitären Gütern zu riskieren, nicht ausgeglichen.“

Hoda Katebi, ein iranisch-amerikanischer Organisator der No War Campaign, erklärte gegenüber In These Times, dass die Rolle der FDD „wild und ruinös ist – es gibt keinen schöneren Weg, es auszudrücken“. Katebi: „Man könnte meinen, eine humanitäre Krise wäre eine Zeit, in der Kriegsfalken innehalten, anstatt ihr Projekt voranzutreiben. Es zeigt deshalb genau, was ihr Ziel ist. Bei all ihren Gesprächen darüber, dem iranischen Volk helfen zu wollen, ist es ganz klar, dass sie geanu das Gegenteil wollen. “

Inmitten der Forderung nach Sanktionserleichterungen hat sich die Trump-Regierung nur noch mehr eingegraben. US-Außenminister Mike Pompeo gab am 18. März eine Erklärung ab, in der er eine neue Sanktionsrunde ankündigte, die „das Regime des kritischen Einkommens seiner petrochemischen Industrie berauben und die Wirtschaft des Iran und diplomatische Isolation weiter bestärken soll. “ Bald darauf folgte die Intervention der Trump-Regierung , um ein 5-Milliarden-Dollar-Notdarlehen des Internationalen Währungsfonds an den Iran zu blockieren (eine Position, die auch die FDD unterstützte ). Dies befriedigte die FDD jedoch nicht. Am 23. April unterzeichnete eine Gruppe von „Experten und offiziellen Beamten“ einen Brief an Trump und forderte seine Regierung auf, „die Kampagne mit maximalem Druck zu verdoppeln“. Laut einem Bericht in der konservativen Veröffentlichung The National Interest stammten 22 der 50 Unterzeichner aus der FDD .

Cavan Kharrazian, internationaler Programmforscher des Zentrums für Wirtschafts- und Politikforschung, erklärte in These Times : „Dieser Brief spiegelt die kategorisch falsche Linie des US-Außenministeriums wider, dass diese umfassenden Wirtschaftssanktionen keine humanitären Auswirkungen haben. Obwohl sie behaupten, dass ihr Herz für das iranische Volk schlage, tragen sie aktiv zu einer äußerst gefährlichen Außenpolitik bei, die Millionen gewöhnlicher Iraner schadet und uns der Eskalation militärischer Konflikte näher bringt. “ Diese Gefahr wird durch Trumps Behauptung vom 22. April unterstrichen: „Ich habe die US-Marine angewiesen, alle iranischen Kanonenboote abzuschießen und zu zerstören, wenn sie unsere Schiffe auf See belästigen“ – ein Hinweis auf die fünfte Flotte der US-Marine im Persischen Golf .

Einer der Unterzeichner ist der Senior Advisor des FDD, Richard Goldberg, der von 2019 bis 2020 in der Trump-Administration tätig war, während er auch beim FDD war. Als nationaler Sicherheitsberater von Trump schuf John Bolton einen Job nur für Goldberg: „Direktor für die Bekämpfung der iranischen Massenvernichtungswaffen“. Wie Bloomberg berichtet , „war das Ziel , was Bolton sieht als Wunsch bei den Dienststellen des Staates und Treasury gegenzusteuern wenn man die Kampagne des ‚maximalen Druckes‘ gegen den Iran schwächen will.“ Während Goldberg im Nationalen Sicherheitsrat diente, blieb er auf der Gehaltsliste der FDD.

Goldbergs Doppelrolle ist nicht der einzige Beweis für eine enge Beziehung zwischen der FDD und der Trump-Administration. Als der Iran im August 2019 erklärte, dass er gegen FDD und Dubowitz Sanktionen wegen „einseitigen und illegalen Wirtschaftsterrorismus“ verhängt, verteidigte Pompeo die Think Tanks. „Die USA nehmen diese Bedrohungen nicht leicht und werden das Regime und seine“ Apparate „zur Rechenschaft ziehen“, twitterte er . Am 17. April nahm Juan Zarate, der Vorsitzende des des FDD „Zentrum für Wirtschaft und Finanzkraft“ , an einem Runden Tisch Gespräch teil, organisiert vom Zentrum für eine neue amerikanische Sicherheit (CNAS). Ausserdem waren dabei neben Andrea Gacki, Direktor des Office of Foreign Assets Control für das US-Finanzministerium, wo er sich für US-Sanktionen aussprach. Zu den größten Geldgebern der FDD zählt der Milliardär und Mitbegründer von Home Depot, Bernard Marcus, der 2016 einer der größten Spender im Wahlkampf von Trump war und sich seiner festen Überzeugung bewusst war, dass „der Iran der Teufel ist“, wie Eli Clifton berichtete .

Kharrazian: „Im Bereich der öffentlichen Meinung wird FDD-CEO Mark Dubowitz in wichtigen Veröffentlichungen über den Iran wie der New York Times ständig zitiert , und FDD-Mitarbeiter veranstalten oder sitzen routinemäßig auf Panels die Bezug auf den Iran nehmen. Darüber hinaus sagen ihre „Experten“ regelmäßig im Kongress über die Außenpolitik gegenüber dem Iran aus.“

Aber das folgende ist vielleicht ist das deutlichste Zeichen des Einflusses, wie stark die Rhetorik der Trump-Regierung sich in der Agenda der FDD widerspiegelt. Am 6. April veröffentlichte das US-Außenministerium ein Informationsblatt mit dem Titel „Iran’s Sanctions Relief Scam“. Dieses bizarre, eckige Dokument ist einen Vergleich mit einem am Vortag veröffentlichten FDD- Memo wert : Die Überschneidung von Nachrichten, historischen Beispielen und spezifischen Daten ist bemerkenswert. Wie Kharrazian bemerkt, ist dies kein Einzelfall: „Wenn Sie die Aussagen des iranischen Außenministeriums von Trump und die Kampagne„ Maximaler Druck “lesen, scheinen sie fast vollständig ideologisch mit den eigenen Positionen und Gesprächsthemen dieser Denkfabriken in Einklang zu stehen. vor allem während der Covid-19-Krise. “

FDD ist nicht allein mit seiner Kampagne. Die AEI, die Millionen von Koch-Stiftungen sowie von Unternehmen wie ExxonMobil erhalten hat, hat eine Kampagne gestartet, um Aktivisten entgegenzuwirken, die Sanktionserleichterungen fordern. Yasmine Taeb, Senior Policy Counsel bei Demand Progress, erklärt in These Times : „FDD und AEI haben immer auf eine auf Krieg ausgerichtete Politik gedrängt. Die FDD führte die Anklage gegen das iranische Atomabkommen unter Obama an und lehnt die US-Diplomatie mit dem Iran grundsätzlich ab: Sie sieht jede US-Beziehung zum Iran als eine Politik auf Kosten der US-Beziehung zu Israel und will nachweislich die Eskalation unterstützen um der Eskalation willen. “

„Der Unterschied zwischen der FDD und der AEI besteht heute darin, dass die AEI eine prominente konservative Organisation ist, welche die Irak-Invasion von G.W.Bush im Jahr 2003 unterstützt hat“, fährt sie fort. „Es führt heute nicht die Anklage wegen eines Krieges mit dem Iran an: Die FDD spielt die Rolle, die die AEI im Vorfeld des Irak-Krieges gespielt hat.“ Zum Kuratorium von AEI gehören neben dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney auch eine Reihe von Chefs großer Unternehemn, darunter Christopher B. Galvin, ehemaliger CEO und Vorsitzender von Motorola.

Während die AEI möglicherweise keine so große Rolle spielt wie die FDD, schweigt sie auch nicht. Am 20. März veröffentlichten 26 fortschrittliche Organisationen eine Erklärung mit der Frage „Präsident Trump, Sec. Mnuchin und Sec. Pompeo will das lähmende Sanktionsregime der Regierung gegen den Iran für 120 Tage lockern, um den Kampf des iranischen Volkes gegen das Virus zu unterstützen. “ AEI antwortete mit einer Pressearbeit, um sich dieser Anstrengung zu widersetzen. Am 24. März hat der in der AEI ansässige Gelehrte Michael Rubin den Brief in einem Kommentar des Washington Examiner mit dem Titel „Heben Sie die Sanktionen des Iran nicht auf, nicht einmal für das Coronavirus“ direkt aufgegriffen.

Dann, am 25. März schrieb AEI Senior Fellow Danielle Pletka einen op-ed in The Dispatch dem Titel „Sorry, jetzt ist nicht die Zeit Sanktionen gegen den Iran aufzuheben.“ Dieser Artikel war auch eine Antwort auf den Brief von 26 Organisationen, in dem die Aufhebung von Sanktionen gefordert wird. Ende März rachten US-Senator Bernie Sanders, und die Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar und andere einen Brief in Umlauf in dem die sofortige Sanktionen Erleichterung für den Iran gefordert wurde (das Schreiben würde öffentlich veröffentlicht am 31. März mit 34 Kongress – Signaturen). Am 25. März schrieb Rubin einen Artikel für The National Interest mit dem Titel „Sorry, AOC: Donald Trump kann dem Iran keinen Sanktionserlass wegen des Coronavirus geben.“

Nahid Soltanzadeh ist ein Internet-Aktivist für die muslimische Basisorganisation MPower Change, die Teil der # EndCOVIDSanctions-Koalition ist, die am 31. März einen Brief veröffentlicht hat , in dem die Kongressmitglieder gelobt werden, die sich gegen US-Sanktionen ausgesprochen haben . Sie sagten, dass der Drang sowohl der AEI als auch der FDD, die Sanktionen zu erhöhen, „unmenschlich ist und es dem Amt für ausländische Vermögenskontrolle nur ermöglicht, die Iraner weiterhin an Covid-19 sterben zu lassen“. Soltanzadeh unterstrich: „Sie schaffen ein Umfeld, in dem sich OFAC der Rechenschaftspflicht gegenüber der US-Öffentlichkeit oder dem Kongress entziehen kann – beide fordern überwiegend eine vorübergehende Aufhebung der iranischen Sanktionen.“

Katebi erklärte, die Kampagne der AEI sei ein Zeichen für die Wirksamkeit der Sanktionsgegner: „Dass sie so stark agieren, ist nur ein Zeichen dafür, dass die Arbeit und die Wirkung, die wir als Kampagne hatten wahrgenommen wurde.“

Wie bei der FDD beruht die Unterstützung der AEI für Sanktionen auf einem größeren Vorstoß zur militärischen Eskalation. Am 10. April schrieb Gary Schmitt, „Wissenschaftler für strategische Studien und US-amerikanische Institutionen“ bei AEI, einen Artikel in The American Interest mit dem Titel „Reduzieren Sie nicht das Verteidigungsbudget, um für Covid-19 zu bezahlen“. Er argumentierte, dass Kürzungen eine Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen würden, auch weil gerade „Russland, China und der Iran aggressiver und stärker geworden sind“. Am 2. April wiederholte Kenneth M. Pollack die Argumente der FDD. Pollack, ein an der AEI ansässiger Wissenschaftler, wiederholte Spekulationen zu der Frage, ob das durch Covid-19 verursachte Massenleiden das Ende des Regimes beschleunigen könnte: „Während Covid-19 wahrscheinlich nicht der Auslöser für den Fall der Islamischen Republik ist, kann es durchaus sein, dass wir die Geschichte des Regimes endgültig geschrieben haben. Ich werde auf diese Krise zurückblicken und sagen, dass sie dazu beigetragen hat, das Ende des Regimes zu beschleunigen. “ Insbesondere war Pollack ein ardenter Unterstützer des Irak-Krieges, der vom New York Times-Kolumnisten Bill Keller als Grund für dessen Unterstützung für diesen Krieg angeführt wurde.

In der Zwischenzeit machen einige bei AEI geltend, dass „schlechte Schauspieler“ wie der Iran versuchen werden, die Krise auszunutzen, also sollten es auch die Vereinigten Staaten tun. Hal Brands, ein ansässiger Wissenschaftler bei AEI, schrieb am 20. April einen Artikel für Bloomberg mit dem Titel: „Die schlechten Schauspieler der Welt sehen das Coronavirus als Chance.“ Er schrieb: „Es wird immer räuberische Akteure geben, die versuchen, Schwäche und Unordnung auszunutzen, auch wenn diese Störung sie ebenfalls betrifft. Wenn die Wächter der Ordnung abwesend sind, wird das Gleichgewicht unterbrochen und die Ergebnisse werden nicht schön sein. “

Inmitten einer beispiellosen globalen Krise sehen die selbsternannten „Hüter der Ordnung“ eine Chance, um auf mehr Krieg, Tod und Zerstörung zu drängen. Mit den Worten von Taeb von Demand Progress: „Es ist ziemlich ekelhaft, weil es sich um eine globale Pandemie handelt, bei der Hunderttausende Menschen ums Leben kamen. Wir sprechen über unschuldige Menschen, die sterben. “

Ambi Colón Nuñez und Juan Caicedo haben zu diesem Bericht beigetragen.

