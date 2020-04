Peking beschuldigt US-Politiker, „die Schuld für den Ausbruch von Covid-19 auf andere zu schieben“

Die USA haben es versäumt, die Verantwortung für die Coronavirus-Pandemie zu übernehmen, behauptet Peking in der neuesten Entwicklung im andauernden Wortkrieg zwischen den beiden Ländern.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, musste sich während einer Pressekonferenz zu dieser Angelegenheit äußern, nachdem mehrere US-Politiker China direkt beschuldigt hatten, den Ausbruch des Coronavirus misshandelt zu haben. US-Präsident Donald Trump drohte mit Schadensersatz von China, weil er das Virus nicht früh genug gemeldet und in den frühen Stadien des Ausbruchs einen Mangel an Transparenz gezeigt hatte. Geng wies diese Anschuldigungen als Versuch zurück, die Schuld für den Umgang mit der Pandemie zu verlagern von anderen internationalen Akteuren nach China. Ein anderer ausgesprochener Kritiker Pekings – der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro – hat öffentlich behauptet, dass die aus China in die USA gesendeten Antikörpertest-Kits fehlerhaft waren und falsche Messwerte lieferten. Geng wies die Anschuldigungen von Navarro zurück und sagte Reportern, dass „US-amerikanische Politiker wiederholt die Wahrheit ignoriert und unverhohlene Lügen erzählt haben“, wie AFP berichtet. Geng fuhr fort, dass die Anschuldigungen der USA nichts anderes als ein Versuch seien, „sich ihrer Verantwortung für ihre eigenen schlechten Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Epidemien zu entziehen“ und „die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken“. Während des anhaltenden Covid-19-Informationskrieges zwischen den USA und China haben beide Seiten die Schuldkarte gespielt. Donald Trump hat Covid-19 mehrfach antagonistisch als „China-Virus“ bezeichnet . Peking antwortete mit der Behauptung, Washington solle aufhören, die Pandemie zu „politisieren“ . Quelle RT

