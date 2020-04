„China ist schuld“ – Handbuch für Republikaner im Wahlkampf (Sputniknews)

In dem sogenannten „Corona Big Book“ sind auf 57 Seiten die „Hauptbotschaften“ zusammengefasst, die den republikanischen Politikern helfen sollen, in der Corona-Krise immer die richtigen Argumente und Antworten parat zu haben. Die Empfehlung: Man solle nicht Trump verteidigen, sondern China angreifen.

Verfasst wurde das am 17. April erschienene Handbuch von der politischen Beratungsfirma O’Donnell & Associates. Deren Geschäftsführer, Brett O’Donnell, ist unter anderem als strategischer Berater für US-Außenminister Mike Pompeo tätig. Ein flüchtiger Blick in das Dokument genügt, um die Kernbotschaft zu verstehen: China ist an allem schuld!

weiterlesen hier:

