Der britische Ex-Diplomat und Whistleblower Craig Murray in kafkaesker Weise wegen Blog-Beiträgen gerichtlich angeklagt – Von Ben Norton (The Grayzone)

Craig Murray, ein ehemaliger britischer Diplomat, der zum Antikriegsaktivisten wurde, wurde wegen Verachtung des Gerichts wegen des Schreibens von Blog-Posts angeklagt. Er muss mit einer möglichen Haftstrafe von zwei Jahren rechnen, ohne dass eine Jury und keine Redefreiheit erlaubt sind.



Von Ben Norton

https://thegrayzone.com/2020/04/27/craig-murray-indicted-blog-posts/

Der bekannte britische Friedensaktivist und ehemalige Diplomat Craig Murray wurde wegen Verachtung des Gerichts wegen des Schreibens von Blog-Posts angeklagt.

Die Anklage stellt einen stark politisierten, kafkaesken Fall dar, in dem Murray praktisch keine seiner Rechte mehr garantiert werden. Es scheint auch ein Teil des aggressiven Vorgehens der britischen Regierung gegen die schottische Unabhängigkeitsbewegung zu sein.

In Kommentaren an The Grayzone beschrieb Murray den Fall gegen ihn als einen völlig undemokratischen Angriff auf die Meinungsfreiheit und warnte, dass dies eine Strafe für seinen dissidenten Journalismus und Aktivismus sein könnte, der die Verbrechen und Lügen Großbritanniens aufdeckt.

Murray sagte, er stehe vor der Möglichkeit eines Verfahrens gegen ihn, „ohne Geschworene, ohne“ zweifelsfreie „Beweisführung, ohne Verteidigung des öffentlichen Interesses, ohne Verteidigung der Meinungsfreiheit und mit einer möglichen Strafe von bis zu zwei Jahren Gefängnis und einer“ unbegrenzten „Geldstrafe“.

Craig Murray war von 2002 bis 2004 Großbritanniens Botschafter in Usbekistan. Das britische Außenministerium entließ ihn, weil er die Beteiligung Großbritanniens und der USA an ungeheuren Menschenrechtsverletzungen im Land aufgedeckt hatte. Murray hatte Folter öffentlich gemacht und gewarnt, dass die CIA höchst zweifelhafte Informationen von gefolterten Häftlingen verwendete.

Seit er den britischen diplomatischen Dienst verlassen hat, ist Murray ein bekannter Menschenrechtsaktivist geworden, der auf seiner persönlichen Website einen sehr beliebten Blog unterhält .

In seinem Blog und über soziale Medien hat sich Murray als ausgesprochener Unterstützer von WikiLeaks und dessen Herausgeber Julian Assange etabliert , der im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gefoltert wird, während er auf eine mögliche Auslieferung an die USA wartet.

In den letzten Jahren hat Murray eine Reihe von Verbrechen der US-amerikanischen, britischen und israelischen Regierung ans Licht gebracht. Er diskreditierte die Vorwürfe Großbritanniens, Russland habe den Doppelagenten Sergei Skripal auf Anordnung der Regierung vergiftet . Und in den letzten Monaten hat er die Heuchelei Großbritanniens ans Licht gebracht in einem Skandal mit Anne Sacoolas, einer CIA-Mitarbeiterin. Sie hatte den Tod des britischen Teenager Harry Dunn, verursacht, nachdem sie ihn auf der falschen Straßenseite fahrend, vor einer Spionagezentrale der US-Luftwaffe umgefahren hatte.

Murray, der in der schottischen Hauptstadt Edinburgh lebt, hat sich besonders für die Unabhängigkeit des Landes vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. Seine Agitation für die Unabhängigkeit scheint ein Schlüsselfaktor für seine Verfolgung durch die britische Regierung zu sein.

Mit dem bevorstehenden Brexit und einer Basisbewegung, die sich immer noch für die Unabhängigkeit Schottlands einsetzt, hat Großbritannien sein Vorgehen gegen Dissidenten verstärkt.

Eines der bekanntesten Gesichter der Unabhängigkeitsbewegung, Alex Salmond, ist zu einem Hauptziel der Gegenreaktion geworden. Salmond, der mehr als zwei Jahrzehnte als Vorsitzender der Scottish National Party (SNP) fungierte, musste 2018 aus der Partei ausscheiden, nachdem ihm von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden.

Craig Murray veröffentlichte eine Reihe von Blog-Posts, in denen er auf fragwürdige Interessenkonflikte und offensichtliche Unregelmäßigkeiten in Salmonds Fall aufmerksam machte, was auf eine Politisierung der Vorwürfe hindeutet. Er enthüllte auch einige der verdächtigen Verbindungen der Ankläger zur Polizei und zu Salmonds politischen Rivalen.

Am Ende stellte eine mehrheitlich weibliche Jury fest, dass alle 14 Anklagen gegen Salmond fallen gelassen wurden. Die Regierung wiederum gab zu, in dem Fall gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen zu haben, und zahlte schließlich sämtliche Anwaltskosten von Alex Salmond.

Seit Salmond aus der Scottish National Party vertrieben wurde, ist die SNP nach rechts gerutscht. Sein Nachfolger als neuer Führer der SNP, Nicola Sturgeon, ist ein Zentrist, der sich weniger für die Unabhängigkeit Schottlands einsetzt und politisch viel zweifelhafter ist. Sturgeon hat seine Bewunderung für Henry Kissinger zum Ausdruck gebracht und Hillary Clinton gelobt , die die Niederlage der US-Präsidentschaftskandidatin nicht auf ihre neoliberale Politik und ihre glanzlose Kampagne zurückführt, sondern auf Frauenfeindlichkeit .

Murray nahm an zwei Tagen am Prozesses gegen Salmond teil und veröffentlichte lange Blog-Beiträge zu dem Verfahren. Das Gericht lehnte es ab, ihm einen Medienausweis zu erteilen, und verwies ihn anschließend aus dem Prozess in einem höchst verdächtigen Schritt, der von der Staatsanwaltschaft und nicht vom Richter eingeleitet wurde, wie Murray später herausfand.

Am 24. April veröffentlichte Murray einen Artikel, der enthüllte, dass die Polizei ihn und andere Journalisten und Aktivisten einschüchterte , die über den Fall Alex Salmond sprachen.

Murray sagte, er kenne vier Aktivisten für die Unabhängigkeit, die von der Polizei angerufen oder zu Hause aufgesucht wurden. Einige wurden wegen Missachtung des Gerichts für ihre Social-Media-Beiträge über den Fall von Salmond bedroht. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Haus eines schottischen Journalisten und beschlagnahmte seine Computer und Telefone.

Murray war das nächste Opfer, das wegen Verachtung des Gerichts wegen seiner Blog-Beiträge zum Fall Salmond angeklagt wurde – selbst nachdem alle Anklagen gegen Salmond fallengelassen worden waren.

„Dies ist eine offensichtliche einseitige politische Verfolgung. Das ist völlig klar “, schrieb Murray. Er beschloss, die Anklage gegen die Öffentlichkeit zu erheben ( PDF-Link hier ).

„Diese Anklage ist die Grundlage, auf der sie versuchen, mich ins Gefängnis zu bringen. Tatsächlich sieht die Anklage bis zu zwei Jahre Gefängnis und eine unbegrenzte Geldstrafe als Strafe vor, die vom Gericht verlangt wird“, erklärte Murray.

„Der Staat glaubt, endlich einen Weg gefunden zu haben, mich ohne die unbequeme Hürde einer Jury ins Gefängnis zu bringen“, fuhr er fort. „Die Verachtung des Gerichts wird nur von einem Richter entschieden. Es ist außergewöhnlich, dass Sie für zwei Jahre ohne Jury-Schutz und ohne „zweifelsfreien Test“ ins Gefängnis gehen können. und aus der Laune eines Richters heraus, der verteidigt, was er als die Würde seines eigenen Amtes ansehen kann. Dies ist wirklich der Inbegriff von schlechtem Recht. Es gegen die Meinungsfreiheit einzusetzen, ist verwerflich. “

Murray beklagte auch, dass die „Anklage einen schrecklichen Tribut an [seine] Familie fordert“.

Ben Norton is a journalist, writer, and filmmaker. He is the assistant editor of The Grayzone, and the producer of the Moderate Rebels podcast, which he co-hosts with editor Max Blumenthal. His website is BenNorton.com and he tweets at @BenjaminNorton.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related