Bericht: Nach 3 Wochen Kampf gegen heimtückische Covid-19 Virus

Hallo liebe FB Freundinnen und Freude!

ich melde mich nach 3 Wochen Kampf gegen dieses heimtückische Covid 19 Virus zurück. Eine Woche mit hohem Fieber im Bett zu Hause (kein Husten, keine Beeinträchtigung der Lungenfunktion, Geschmackssinn ok), dann mit Rettung ins Spital – 9h Wilheminenspital Notaufnahme – Covid 19 positiv, dann um 21h ab ins SMZ Süd in die Infektiologie.

Mein Zustand hatte sich mittlerweile so verschlechtert (schwere Lungenentzündung und überschießende Immunreaktion), dass ich für eine Woche in die Intensivstation musste – Sauerstoff über eine Maske (daher die Narben auf der Nase), Cortison, HIV-Präparat und was weiß ich noch alles…..

Ich war der erste Patient, der nicht in den Tiefschlaf versetzt und intubiert wurde…. Gott sei Dank.

Dann eine Woche in der Bettenstation, dabei die ersten Tage noch mit Sauerstoff.

Bin am Wochenende entlassen worden, und es geht mit gut. Die Lunge braucht noch ein wenig (2 Monate?) aber es wird nichts zurückbleiben. Ich fühle mich so als wär ich auf 3000m. Sonst funktionieren alle Systeme und ich ehe alles wieder langsam an

Die Fotos unten zeigen mich schon in der Bettenstation. Da ich mein Waschzeug erst zeitverzögert bekommen habe, habe ich die Chance bekommen mich als bosnischer Räuberhauptmann zu sehen. Am Tag darauf konnte ich mich wieder duschen und rasieren … das war eine Wonne!

Bei uns hat die ganze Familie das Virus gehabt. Vom Schwiegerpapa (89!), bis zum Kleinsten (5), nur ich (61) habe eine schweren Verlauf ausgefasst, obwohl ich laut Ärzten (noch) nicht zur Risikogruppe zähle und sonst kerngesund war.

Lessons learned: Man unterschätze das Virus nicht! Es ist wie russisches Roulette. In vielen Fällen harmlos, aber dann … Bummm … trifft es Dich, obwohl Du nie damit gerechnet hast. Und Du hast einen schwere Verlauf und liegst in der Intensivstation. Sehr heimtückisch!!

Ich hab´s mal kurzfristig hinter mir, aber ich kann nur sagen, dass man sich auch als gesunder Mensch nicht in Sicherheit wiegen kann. Daher: beachtet die Regeln, tragt die Masken und bleibt gesund!!