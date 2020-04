100 prominente Kanadier fordern sofortige Aufhebung der Sanktionspolitik

Die Hamilton-Koalition zur Beendigung des Krieges und die Mouvement Québécois pour la Paix / Quebec-Friedensbewegung leiten heute einen offenen Brief von einhundert prominenten Kanadiern an Premierminister Justin Trudeau weiter und fordern den Premierminister auf, Kanadas Wirtschaftssanktionen gegen die zwanzig Länder auszusetzen, gegen die derzeit „wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen“ bestehen.

Mit der Anfrage an Herrn Trudeau soll es den sanktionierten Ländern und der ganzen Welt ermöglicht werden, die COVID-19-Pandemie besser zu bewältigen. Diese Aufforderung bestätigt den Aufruf von Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterrres, der am 23. März 2020 die G-20-Ländern aufgefordert hat „auf Sanktionen zu verzichten, die gegen bestimmte Länder verhängt wurden, um den Zugang zu Nahrungsmitteln, lebenswichtiger Gesundheitsversorgung und medizinischer Unterstützung durch COVID-19 sicherzustellen“.

An Justin Trudeau, den Premierminister von Kanada, 13. April 2020

Sehr geehrter Herr Trudeau:

In seinem Brief an die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder vom 23. März 2020 erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres: „Ich ermutige sie zur Aufhebung von Sanktionen gegen Länder, um den Zugang zu Nahrungsmitteln, lebenswichtigen Gesundheitsgütern und COVID-19-Medikamenten sicherzustellen. Dies ist die Zeit der Solidarität, nicht der Ausgrenzung… Denken wir daran, dass wir nur so stark sind wie das schwächste Gesundheitssystem in unserer vernetzten Welt.“

Gleichzeitig beantragten Botschafter von acht Ländern, die derzeit von Wirtschaftssanktionen betroffen sind, nämlich Kuba, Iran Venezuela, Syrien, Nicaragua, China, Russland und Nordkorea beim Generalsekretär die „sofortige und vollständige Aufhebung dieser (wirtschaftlichen Zwangs-) Maßnahmen, damit die Nationen auf die Coronavirus-Pandemie reagieren können“. Dies wiederholte ausserdem Papst Franziskus in seiner Osterbotschaft.

Gemäss dem Aufruf von Herrn Guterres fordern wir, die Unterzeichneten, Ihre Regierung auf, ein mutiges Beispiel für die G-20 und die Welt zu geben, indem sie alle Wirtschaftssanktionen aussetzen, die Kanada derzeit gegen zwanzig souveräne Staaten und / oder deren Bürger unterhält. Die Hälfte dieser Länder sind in Afrika.

Die Verhängung von Wirtschaftssanktionen ist eine kriegerische Handlung und tötet oft mehr Menschen als tatsächliche Waffen. Aus diesem Grund ist die Befugnis zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen ausschließlich auf den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschränkt. Darüber hinaus verletzen diese Sanktionen die ärmsten und am stärksten gefährdeten Bereiche der Gesellschaft, indem sie Hunger, Krankheit und Arbeitslosigkeit verursachen. Sie sind ausdrücklich dafür ausgelegt. Beamte der US-Regierung, die routinemäßig Sanktionen gegen Regierungen verhängt, die ihnen unliebig sind, haben offen darüber gesprochen, Leiden auszunutzen, um normale Zivilisten in Zielländern dazu zu bewegen, gegen ihre nationalen Behörden zu rebellieren.

Die US-Regierung hat auch andere Länder gezwungen, ihrem Sanktionsregime gegen Zielstaaten durch Extraterritorialität zu gehorchen, d.h. durch die Bestrafung ausländischer Unternehmen, die es wagen, mit Ländern zu handeln, die die USA sanktioniert haben. Humanitäre Güter wie medizinische Versorgung, die nach internationalem Recht von Wirtschaftssanktionen ausgenommen sind, wurden Ländern wie dem Iran und Venezuela trotz der Krisen, mit denen diese beiden Länder konfrontiert sind, konsequent verweigert. Dass die US-Regierung während einer Pandemie tatsächlich die Sanktionen gegen diese beiden Länder erhöhen würde, ist einfach barbarisch.

Wir stellen fest, dass Ihre Regierung auch einseitige, d.h. illegale Sanktionen verhängt hat. Nur in den Fällen von Iran und von Nordkorea hat der UN-Sicherheitsrat multilaterale Sanktionen genehmigt, und in Bezug auf den Iran sollten diese Sanktionen 2015 gemäß der Unterzeichnung des JCPOA und seiner Ratifizierung der UN-Resolution 2231 wieder aufgehoben werden. Angesichts der globalen Pandemie glauben wir, dass Kanadas einseitige oder multilaterale Wirtschaftssanktionen (mit Ausnahme der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Waffenhandel) gemäß den Wünschen des UN-Generalsekretärs Guterres ausgesetzt werden sollten.

Schließlich stellen wir fest, dass Ihre Regierung am 10. April ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Forderung von Herrn Guterres nach einem vorübergehenden globalen Waffenstillstand veröffentlicht hat, aber gleichzeitig angekündigt hat, grünes Licht für neue kanadische Waffenverkäufe nach Saudi-Arabien zu geben.

Wir finden dies sind äussert widersprüchliche Handlungen. Wir begrüßen die ersteren und lehnen die letzteren ab, zumindest bis die Regierung von Saudi-Arabien ihren illegalen Krieg gegen die Menschen im Jemen beendet. Wir fordern Ihre Regierung ferner auf, die von den Vereinten Nationen vorgeschriebenen Maßnahmen zur Veräußerung und Abrüstung zu befolgen und die im Pariser Klimaabkommen (COP21) festgelegten Klimaziele einzuhalten. Angesichts der durch die Pandemie verursachten Dringlichkeit freuen wir uns auf Ihre frühestmögliche Antwort.

Unterzeichner:

Greg Albo, Professor of Politics, York University- Janice Alton, Voice of Women, Past Co-Chair – Rachad Antonius, professeur titulaire, Université du Québec à Montréal – Mary-Wynne Ashford, MD, PhD. International Physicians for the Prevention of Nuclear War Canada – Arnold August, journalist and author – Imam Zafar Bangash, Islamic Society of York Region – André Bélisle, président Association Québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) – Chris Black, international lawyer and author, Toronto – Rana Bose, engineer and writer – Marie Boti, cinéaste, v-p, International Women’s Alliance – Doug Brown, co-chair, Hamilton Coalition To Stop The War – Nancy K. Brown, membre exécutive du MQP, Raging Grannie – Malcolm Buchanon, Former General Secretary Ontario Secondary School Teachers Federation [OSSTF]; President Hamilton, Burlington, Oakville Chapter, Congress of Union Retirees of Canada, Hamilton and District Labour Council Executive Member – Pascale Camirand, philosophe éthicienne féministe – Theorora Carroll, membre des Conférences internationales sur la Science et les Affaires Globales Pugwash – Claudia Chaufan, MD, PhD, Graduate Program Director, Associate Professor, School of Health Policy and Management, York University – Ed Corrigan, lawyer, London, ON – LayCanon Phyllis Creighton, adjunct faculty, Faculty of Divinity, Trinity College, Toronto; Anglican Award of Merit; Orderof Ontario – Gail Davidson, Executive Director, Lawyers’ Rights Watch Canada – Luce Des Aulniers, docteure d’État en anthropologie, professeure émérite associée, Faculté de communication, Université du Québec à Montréal – Yvon Deschamps, humoriste retraité et porte-parole de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud – Emily Drysdale, Master of Social Work – Michel Duguay, physicien, professeur honoraire de l’université Laval – Raôul Duguay, peintre, auteur-compositeur-interprète, Artiste pour la Paix honoraire – Gordon Edwards, président-fondateur de la Canadian Coalition for Nuclear Responsability – Nour El Kadri, professor, Strategic Management and E-Business, University of Ottawa – Yves Engler, author – Raef Fawaz, Ardi Contractors, Hamilton – John Foster, Kingston ON, economist, author of Oil and World Politics – Alan Freeman, University of Manitoba, Former Principal Economist, Greater London Authority – Rolf Gerstenberger, Past President, Local 1005 USW, Hamilton – Ali T. Ghouse MD FRCPC. Clinical Associate Professor, McMaster University – Judy Goldschmidt, Mid Islanders for Justice and Peace in the Middle East – Cy Gonick, founder, Canadian Dimension Magazine – Stephen Roy Gowans, author, Ottawa – Malcolm Guy, réalisateur/producteur, Productions Multi-Monde; vice-président externe, Ligue internationale de lutte des peuples (LILP-ILPS) – Judy Haiven, PhD, Writer/Activist, retired professor, Saint Mary’s University – Larry Hannant, Historian and Author, Victoria, BC – David Heap, Associate Professor, University of Western Ontario – André Jacob, auteur et artiste visuel, ex vice-président des Artistes pour la Paix – Pierre Jasmin, Artiste pour la Paix, Co-prés. d’honneur du Mouvement Québécois pour la Paix – Frederick Jones, Past President, Dawson Teachers’ Union – Bruce Katz, Co-président, Palestinian and Jewish Unity – Amir Khadir, médecin infectiologue, ex-député de Québec solidaire – Saïdeh Khadir, médecin – Robert Korol, Professor Emeritus, Civil Engineering, McMaster University – Dr. Atif Kubursi, Professor Emeritus of Economics, McMaster University – Jean-Daniel Lafond, O.C., Chevalier Arts et Lettres, cinéaste et écrivain, co-président et directeur général de la Fondation Michaëlle Jean – Gérald Larose, professeur à l’UQAM et ex-président de la Confédération des Syndicats Nationaux – Dimitri Lascaris, lawyer, journalist, activist – Tony Leah, Chairperson, Unifor Local 222 Political Action Committee, Oshawa – Pierre LeBlanc, auteur et analyste, Ottawa – Michael A. Lebowitz, Professor Emeritus of Economics, Simon Fraser University – Ed Lehman, President, Regina Peace Council – Tamara Lorincz, PhD candidate, Balsillie School of International Affairs, Wilfrid Laurier University – Kevin MacKay, Professor, Mohawk College of Applied Arts and Technology – Harinder Mahil, Union Representative, Vancouver, BC – Robbie Mahood, Family Physician, member of Socialist Action – Izabella Marengo, danse contemporaine,vice-présidente des Artistes pour la Paix – Robin Matthews, poet, professor, political activist – Donna Mergler, professeure emerita, Université du Québec à Montréal – André Michel, artiste multi-disciplinaire, président national ex-officio des Artistes pour la Paix – Rabbi David Mivasair – Christian-P. Morin, webmestre et membre du C.A. des Artistes pour la Paix – Michèle Nevert, professeur titulaire, Université du Québec à Montréal, ex-présidente du Syndicat des Professeurs – Bich N’Guyen, MD, FRCPC, Chef, service ès pathologie, grappe Optilab Montréal-CHUMÉric – Notebaert MD, Association Canadienne des Médecins pour l’Environnement – Isabel Orellana, professeure, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté- Centr’ERE, Université du Québec à Montréal – Leo Panitch, Emeritus Professor of Politics, York University – John Philpot, International lawyer, Member of the Consultative Council of the American Association of Jurists – France Piché – V. Ramana, Professor, School of Public Policy and Global Affairs, University of British Columbia – Denis Rancourt, PhD, researcher, Ontario Civil Liberties Association – Judi Richards, Artiste pour la Paix – Yvon Rivard, écrivain, professeur honoraire à l’université McGill – Karen Rodman, Exec Director, Just Peace Advocates – Rob Rolfe, poet – Herman Rosenfeld, retired Canadian Auto Workers Staffperson and Worker Educator – Dimitri Roussopoulos, Mouvement pour le Désarmement Nucléaire et la Paix, author and book publisher (Black Rose Books 50e anniversaire) – Sid Ryan, Past President, Ontario Federation of Labour – Céline Saint-Pierre, professeure sociologue émérite à l’UQAM – Richard Sanders, founder, Coalition to Oppose the Arms Trade – Samir Saul, professeur d’histoire, Université de Montréal – Lucie Sauvé, directrice du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté, Université du Québec à Montréal – Sid Shniad, founding member, Independent Jewish Voices Canada – William Sloan, vice-président des Artistes pour la Paix et exécutif MQP – Ken Stone, Executive Member, Syria Solidarity Movement; Treasurer, Hamilton Coalition To Stop The War – Itrath Syed, PhD Candidate, Simon Fraser University – Phil Taylor, host, The Taylor Report, CIUT.fm – Henry-Evans Tenbrinke, Executive Member, CURC Hamilton/Halton – Louise Vandelac, Ph.D.Professeure titulaire, Département de sociologie et Institut des sciences de l’environnementde l’UQAM – Dr. Maria Paez Victor, Canadian, Latin American and Caribbean Policy Centre – Larry Wasslen, président, Ottawa Peace Council – Paul Weinberg, journalist and author, Hamilton – Patricia Willis, Denman Island Peace Group – Theresa Wolfwood, Director, Barnard Boecker Centre Foundation, Victoria, BC – Thomas Woodley, President, Canadians for Justice and Peace in the Middle East – Claudio Zanchettin, professeur de philosophie retraité – Greta Zarro, Organizing Director, World BEYOND War

