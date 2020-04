US-Wahlkampf: Anti-China-Handbuch aufgetaucht (Telepolis)

Ein Dokument der Republikaner empfiehlt, wie China in aller Schärfe bloß gestellt werden kann – und soll.

Aus Sicht der Republikaner ist die Hetzkampagne gegen China die vielversprechendste Strategie, um dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden Schaden zuzufügen. Dessen Sohn Hunter Biden steht in der Kritik, während Bidens Vizepräsidentschaft mit Hilfe des Amts seines Vaters Geschäfte mit einer chinesischen Firma gemacht zu haben. Doch um Biden zu besiegen, schlagen Trump und die Republikaner den Weg ein, in der Beziehung zwischen den USA und China, die nach dem Handelsabkommen zu genesen schien, diesmal einen unversöhnlichen Riss zu riskieren.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/US-Wahlkampf-Anti-China-Handbuch-aufgetaucht-4709837.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related