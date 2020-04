„Über das Feld die Panzer fahren“: Australischer Chor führt sowjetisches Kriegslied vor (RT Deutsch)

Der Männerchor Dustyesky aus der australischen Stadt Mullumbimby hat das sowjetische Kriegslied „Über das Feld die Panzer fahren“ vorgetragen. Die Chorteilnehmer sprechen kein Russisch. Sie lernten die Texte nach Gehör und verstehen den Inhalt aus den Übersetzungen ins Englische.

Da die Teilnehmer sich nicht wegen der Quarantäne persönlich treffen können, sangen sie das Lied von zu Hause. Einer der Gründer des Chors, Andrew Swain, erklärt die Mission des Chors folgendermaßen: „Wir bringen die Lieder, die voll von Schmerzen und Verzweiflung sind, damit ihr Liebe und Freude fühlt“.

https://deutsch.rt.com/kurzclips/101647-uber-feld-panzer-fahren-australischer-chor-fuehrt-sowjetisches-kriegslied-vor/

