Russland feiert 75. Jahrestag des Sieges mit vielen Streetart-Spots (sputniknews.com)

Kurz vor dem 75. Jahrestag des Sieges entstanden in den russischen Städten Graffitis zum Gedenken an dieses wichtige Ereignis. In ganz Russland gibt es schon viele künstlerische Werke, die zeigen, dass die Russen sich an die Heldentat ihrer Vorfahren erinnern und sie ehren.

Siehe Fotostrecke hier: https://de.sputniknews.com/bilder/20200427326972260-russland-75-jahrestag-sieges-streetart-spots/

