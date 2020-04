Die EU und die Desinformation – Negativkampagne gegen China (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Berlin und Brüssel intensivieren mitten im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie ihre Negativkampagne gegen China. Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rät, Kritik an der Krisenpolitik der Bundesregierung zu unterlassen, indem er erklärt: „Wir werden … wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen“, halten die Schuldzuweisungen an China bezüglich des Ausbruchs der Pandemie an. Bemühungen chinesischer Stellen, gegen die Schuldzuweisungen westlicher Staaten vorzugehen, werden von einer EU-Stelle, die sich offiziell der Abwehr östlicher Propaganda widmet, als „Desinformation“ eingestuft. Die Einrichtung erklärt es auf ihrer Website („EUvsDisinfo“) zudem zur „Desinformation“, wenn man aufgrund des EU-Exportverbots für medizinische Schutzausrüstung vermutet, die EU kehre in der Coronakrise „dem westlichen Balkan ‚den Rücken zu'“, wenn man urteilt, die EU verrate in der Krise „ihre eigenen Werte“, und wenn man vom „Scheitern“ und „der fehlenden Solidarität in der EU“ spricht. Die EU-Stelle, die Kritik als „Desinformation“ denunziert, wird mit Millionensummen finanziert.

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8257/

