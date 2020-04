COVID-19 – Die Iraner werden das nie vergessen – Sima Shakhsari, CODEPINK

Zwischen den Sanktionen und der Pandemie gibt es im Iran eine medizinische Katastrophe. Als Iraner-Amerikaner mache ich mir jeden Tag Sorgen um meine Familie und die Menschen im Iran. Meine beiden Nichten sind Ärzte im Iran und sie erzählen mir, dass vielen Gesundheitspersonal in den iranischen Krankenhäusern persönliche Schutzausrüstung fehlt. Die Medizin ist knapp, es gibt einen Mangel an medizinischen Einwegartikeln wie Beatmungsschläuchen, und die Beatmungsgeräte sind überbeansprucht und fallen aus. Medizinische Geräte können aufgrund der Sanktionen nicht ausgetauscht werden und Teile und Anschlüsse des Beatmungsgeräts können nicht gekauft werden. Es gab einige internationale Spenden, aber diese Spenden reichen bei weitem nicht aus, da der Iran 83 Millionen Einwohner hat und das am stärksten betroffene Land im Nahen Osten ist.

Deshalb MÜSSEN wir ein Ende der US-Sanktionen fordern.

Vor COVID-19 haben Sanktionen bereits die am stärksten gefährdeten Iraner verletzt – die Armen, die Kranken, die Ausgegrenzten. Nehmen Sie zum Beispiel Krebsmedikamente. Die in Krankenhäusern erhältlichen Chemopharmaka sind von geringer Qualität und die Nebenwirkungen wie Übelkeit sind extrem. Ich weiß das nur zu gut, weil ich meine Schwester durch Krebs verloren habe. Ihre Kinder mussten auf dem Schwarzmarkt Chemopharmaka kaufen und sie in Kühlboxen für ihre Mutter ins Krankenhaus bringen. Diese Medikamente sind extrem teuer, was bedeutet, dass viele Menschen sie nicht einmal auf dem Schwarzmarkt kaufen können.

Ich denke, dass der Krebs meiner Schwester, wie Tausende von Iranern, auch mit den Sanktionen zusammenhängt. Die Krebsrate im Iran hat erheblich zugenommen, hauptsächlich weil die Iraner Luft atmen, die zehn- bis achthundertmal mehr Toxine enthält als der internationale Standard. Das liegt daran, dass die Sanktionen den iranischen Staat daran gehindert haben, Rohöl zur Raffination nach draußen zu schicken. Infolgedessen hat der Staat einheimische Technologien entwickelt, die Benzin von extrem schlechter Qualität produzieren.

Jetzt töten die Sanktionen das iranische Volk aufgrund der Corona-Pandemie noch schneller. Bitten Sie Ihre Senatoren und Vertreter im Kongress, sich den wachsenden Stimmen anzuschließen – darunter Dianne Feinstein, Bernie Sanders, AOC, Ayanna Pressley und Ilhan Omar – und fordern Sie die Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran .

Obwohl die Trump-Regierung behauptet, dass Medikamente und medizinische Geräte von den Sanktionen ausgenommen sind, machen die meisten Pharmaunternehmen sowie Banken, Versicherungen und Reedereien in Wirklichkeit keine Geschäfte mit dem Iran, weil sie eine Bestrafung durch die USA befürchten

Von der Notwendigkeit sauberer Luft und Krebsmedikamente bis zur COVID-19-Pandemie MÜSSEN die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Wenden Sie sich jetzt an den Kongress und fordern Sie sie auf, ihre Stimmen zu diesem dringenden Anruf hinzuzufügen .

Die Sanktionen helfen nicht den legitimen Protesten des iranischen Volkes gegen Sparmaßnahmen und den Anstieg der Gaspreise. Wenn überhaupt, verletzen sie die sozialen Bewegungen und setzen ihre Erfolge zurück. Die Sanktionen sind Krieg unter einem anderen Namen.Während des Krieges setzt der Staat die Rhetorik der nationalen Sicherheit ein, um Demonstranten der Absprache mit den USA zu beschuldigen. Das iranische Volk ist zwischen der Aneignung der iranischen Proteste durch die opportunistischen US-Falken und Oppositionsgruppen wie MEK und dem Vorgehen des iranischen Staates gegen die USA gefangen Proteste im Namen der nationalen Sicherheit. Die USA behaupten, dass die Sanktionen, die der Freiheit des iranischen Volkes helfen, bestenfalls paradox sind. Wie können die USA Rechte und Demokratisierung im Iran fördern und gleichzeitig dem iranischen Volk das Grundrecht auf Nahrung und lebensrettende Medizin entziehen? Und wie kann man sich für Menschenrechte einsetzen, aber während einer Pandemie für Sanktionen sein?

Der Iran ist sicherlich kein Modell der Demokratie, aber die Vereinigten Staaten auch nicht.Während dieser Pandemie sehen wir deutlicher als zuvor, wie Rasse und Klasse bestimmen, wer am stärksten dem Virus ausgesetzt ist und wer Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung hat. Das Ausmaß der Hauslosigkeit, der Massenhaft (die USA haben 5% der Weltbevölkerung und 25% der weltweiten Gefangenenbevölkerung), der ICE-Haftanstalten, der historischen und gegenwärtigen Gewalt gegen indigene Völker, der Polizeigewalt gegen schwarze Gemeinschaften und des Mangels der universellen Gesundheitsversorgung sind alle Gründe, warum die USA nicht in der Lage sind, Sanktionen gegen andere Staaten wegen Verletzung der Menschenrechte zu verhängen. Historisch gesehen sind die USA das einzige Land, das Atombomben abgeworfen hat, und sein Verbündeter Israel hat den Nichtverbreitungsvertrag nie unterzeichnet. Die USA verhängen jedoch Sanktionen gegen den Iran, basierend auf der Behauptung, dass der iranische Staat Atomwaffen entwickelt. Wir haben gesehen, dass diese Behauptung im Fall des Irak falsch war. Die Sanktionen im Irak haben mehr als 500.000 Iraker getötet. Jetzt zahlen das iranische Volk (und nicht der Staat) mit seinem Leben für die ungerechten US-Sanktionen.

Im Moment ist die moralische Frage klar: Sanktionen und das Coronavirus töten das iranische Volk. Wir müssen den Kongress auffordern, sich zu äußern und die Trump-Regierung unter Druck zu setzen, die Sanktionen aufzuheben . Die Beendigung der Sanktionen wird nicht nur den Iranern helfen, Arbeit zu finden, Geschäfte zu eröffnen, Zugang zu Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, sauberer Luft und lebensrettenden Medikamenten zu haben, sondern auch mehr Raum für Bewegungen der Zivilgesellschaft schaffen – Frauenbewegung, Studentenbewegung, Arbeiterbewegung, Bewegung für Umweltgerechtigkeit – um auf die Veränderungen zu drängen, die sie sehen wollen. Sie können ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen, indem Sie Ihre Vertreter bitten, die tödlichen Sanktionen gegen den Iran aufzuheben.

Für Frieden und Gesundheit im Iran,

Sima Shakhsari, Assistenzprofessorin für Gender-, Frauen- und Sexualitätsstudien, University of Minnesota

