US-Senator Cotton warnt vor China und behauptet Peking werde versuchen Ergebnisse der Grundlagenforschung für einen Corona-Impfstoff aus den USA zu entwenden. Er fordert Verschärfungen der Visaerteilungen für chinesische Staatsangehörige

Der US-Senator Cotton greift die Kommunistische Partei Chinas wegen des Ausbruchs des Coronavirus seit Wochen massiv an. Er erklärte bereits mehrfach, dass es sich bei der tödlichen Krankheit um eine künstliche Biowaffe handeln könnte, die aus dem Wuhan Institute of Virology ausgetreten ist. Er verlangte von den chinesische Behörden das Gegenteil zu beweisen.

Die chinesischen Behörden weisen diese Behauptungen rigoros zurück.

Während eines Auftritts im Fox News Channel sagte Cotton jetzt, dass die chinesische Regierung aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit wahrscheinlich immer noch versuchen werde, geistiges Eigentum der USA zu stehlen, einschließlich eines Coronavirus Impfstoff.

„Die Kommunistische Partei Chinas stiehlt seit Jahrzehnten das geistige Eigentum der USA, und sie werden nicht mitten in einer Pandemie auf magische Weise damit aufhören“, sagte er. „In fast allen US-Bundesstaaten gibt es aktive Fälle gegen chinesische Staatsangehörige. Er fragte: „Aber was ist mitten in einer Pandemie das wertvollste geistige Eigentum der Welt? Es ist die Forschung, die unsere großen Labors und Life-Science-Unternehmen an prophylaktischen Medikamenten, therapeutischen Medikamenten und letztendlich an einem Impfstoff durchführen. Ich habe also wenig Zweifel daran, dass die chinesischen Geheimdienste aktiv versuchen, geistiges Eigentum aus den USA zu stehlen, da es sich um das Virus handelt, das sie auf die Welt losgelassen haben“.

Cotton sagte weiter, dass chinesische Staatsangehörige, die in die USA kommen, um in bestimmten Bereichen zu studieren, „sehr genau überprüft“ werden sollten.

„Es ist für mich ein Skandal, dass wir so viele der klügsten Köpfe der Kommunistischen Partei Chinas geschult haben, nach China zurückzukehren, nur um unsere Jobs zu konkurrieren, unser Geschäft zu übernehmen und letztendlich unser Eigentum zu stehlen und Waffen und andere Geräte zu entwerfen, die gegen das amerikanische Volk eingesetzt werden können“.

