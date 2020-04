Syrien in der Corona-Krise: Ärzte messen bei allen Autofahrern Fieber – RT Deutsch

Ein Video des russischen Verteidigungsministeriums zeigt, wie in Syrien wegen der Corona-Krise Straßenkontrollen durchgeführt werden. Bei der im Video zu sehenden Autobahn handelt es sich um die Verbindungsstrecke zwischen den beiden großen Städten Latakia und Hama.

Eine Krankenschwester misst bei allen Insassen das Fieber. Die Autofahrer haben für die Kontrollen Verständnis. Menschen mit Fieber werden in Krankenhäuser eingeliefert. In allen größeren Städten wurden Krankenhausabteilungen für Corona-Patienten umgerüstet. Bildungseinrichtungen wurden bereits zuvor geschlossen und der öffentliche Verkehr innerhalb der Provinzen eingestellt.

Alle Städte in Syrien verhängten Ausgangssperren von 18 Uhr bis sechs Uhr morgens. Am Wochenende sind die Maßnahmen noch strenger: Die Menschen dürfen nur vormittags das Haus verlassen. Syrien hatte Ende März als eines der letzten Länder der arabischen Welt seinen ersten Coronavirus-Fall gemeldet. Kurz darauf meldeten die Gesundheitsbehörden auch den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit.

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/101680-syrien-in-corona-krise-aerzte-messen-bei-autofahrern-temperatur/

