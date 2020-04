Campaña Modatima „Nur die Menschen helfen den Menschen“ – Ansteckung mit Covid19 verhindern und die Not der Menschen in Chile teilweise zu lindern!

Wir möchten Sie grüßen und Ihnen mitteilen, dass wir vor einigen Wochen eine Kampagne mit dem Titel „Nur die Menschen helfen den Menschen“ gestartet haben. Mit der Hilfe vieler Menschen haben wir Wasser gekauft und in die Städte und Sektoren geliefert, wo sie nur 50 Liter pro Tag erhalten, was es ihnen nicht erlaubt, eine angemessene Hygiene durchzuführen, um eine Ansteckung mit Covid19 zu verhindern. Die Regierung hat viele Gemeinden schutzlos und sich selbst überlassen. Aus diesem Grund, angetrieben von der Notwendigkeit, den Wassermangel teilweise zu lindern, haben wir diese Kampagne gestartet, obwohl sie keine Lösung ist, aber vielen Familien hilft, ihr Leben zu schützen.

Von der Stadt Freiburg im Südwesten Deutschlands aus fördert die Gemeinde eine Kampagne, um uns bei unserer Aufgabe zu unterstützen, und wir teilen die Verbindung mit ihnen, damit sie sie unter den Menschen verbreiten und mit uns in dieser Kampagne zusammenarbeiten können. Als Modatima kämpfen wir weiter und kümmern uns wie immer mit allen notwendigen Maßnahmen um uns selbst, gehen aber in die Gebiete hinaus, um die Not der Menschen teilweise zu lindern.

Herzlichen Dank an alle, Grüße aus Chile, Provinz Petorca.

Link-Spenden: https://www.paypal.com/pools/c/8omUAep17J

Erste Lieferungen:

https://www.youtube.com/watch?v=MZOzwFWPsX4

https://www.youtube.com/watch?v=JtkbOkoeshU

https://www.youtube.com/watch?v=D9XvbyRMBco

